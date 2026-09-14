花式滑冰／「璃來龍」訂婚後首亮相放閃：希望美好地一起慢慢變老

日本花式滑冰金牌組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一今天共同出席護膚品牌在東京舉辦的發表會，這是兩人自8月23日宣布訂婚後，首度一同公開亮相，現場重現了兩人的招牌托舉動作，也相約美好地一起慢慢變老。

每日新聞、時事通信社報導，三浦與木原共同出演品牌廣告。被問到最喜歡的廣告畫面時，三浦選擇兩人牽著手滑行的背影，笑說「這個畫面讓人聯想到我們今後的未來」。

木原回應說：「我們已經迎來新的開始。其實我也想選這個畫面，結果被她搶先了。」兩人一搭一唱，展現一如既往的默契。

在朗讀寫給10年後自己的信時，兩人也不約而同談到成為教練的夢想，希望未來能以指導者身分重返奧運舞台，並將日本培養成花式滑冰雙人項目的強國。

聽完三浦朗讀信件後，木原深情地說：「希望我們能以『璃來龍』組合的身分，一起走過10年、20年、30年、40年、50年、60年…就這樣美好地一起慢慢變老。」

兩人於2019年組成搭檔，並在2026年米蘭冬奧奪得雙人花式滑冰金牌。今年4月，兩人宣布告別競技舞台，隨後共同策劃全球少見、僅由雙人及冰舞等搭檔項目構成的冰秀THE DESTINY（命運），門票連日售罄，引發熱烈迴響。

兩人上個月在Instagram公布喜訊，表示「無論是開心的時候，還是艱難的時候，我們一起度過了許多時光，一路互相扶持走到今天。不知不覺間，彼此已經成為無可取代、不可或缺的存在」，並稱「今後仍會繼續彼此扶持，一如往常地以屬於我們自己的方式，一步一步走下去」。