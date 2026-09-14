網球／約克維奇世界排名下滑 2002年以來前10首度缺三巨頭

根據今天公布的網壇男單世界排名，塞爾維亞39歲名將約克維奇已從第5名跌至第12名，這是自2002年10月以來男網前10名首度沒有「三巨頭」任何一人。

美聯社報導，將近1/4個世紀以來，男子網壇「三巨頭」費德瑞（Roger Federer）、納達爾（RafaelNadal）與約克維奇（Novak Djokovic）總是有人躋身世界排名前10。

約克維奇如今已是「三巨頭」中唯一仍在參賽的球員，根據今天公布的最新排名，他已從第5名下滑至第12名，這是自2002年10月以來首次費德瑞、納達爾與約克維奇都未進入前10名。

費德瑞與納達爾已分別於2022年及2024年退休，前者退休時41歲，後者則為38歲。15天前，約克維奇才於美網男單首輪敗給阿根廷選手納沃內（MarianoNavone）。

這是約克維奇20年來最快在大滿貫賽事出局的一次，上一次是在2006年澳網，而這也是他生涯首次在美網首輪落敗。

約克維奇生涯迄今贏得24座大滿貫冠軍，比納達爾的22座多2座，比費德瑞的20座多4座。