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永不停止國際溜冰超級馬拉松賽11月盛大回歸 首推8小時親子組

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
永不停止國際溜冰超級馬拉松賽。圖／桃園市體育總會滑輪溜冰委員會提供
永不停止國際溜冰超級馬拉松賽。圖／桃園市體育總會滑輪溜冰委員會提供

2026名古屋亞運

曾掀起全台公路溜冰狂熱的「永不停止國際溜冰超級馬拉松賽」，將於11月29日在桃園大溪月眉中庄滯洪池周邊道路盛大回歸。有別於傳統錦標賽的封閉式繞圈，這是一場遠離車陣、結合落羽松絕美湖景的公路嘉年華。今年賽事更首度推出「8小時親子組」，號召家長與孩子共同挑戰，在湖光山色中重溫滑行的快樂。

主辦單位桃園市體育總會滑輪溜冰委員會總幹事張博光表示，溜冰從來都不該只在固定場地繞圈，在歐美，溜冰是一般人在海邊、城市或鄉間小路自由滑行享受微風的過程。但在台灣，道路空間常被占用，溜冰愛好者往往找不到適當的環境。

張博光指出，舉辦這場賽事最大的初衷，就是提供一個風景優美的地方，讓愛好溜冰的族群能手牽手慢慢滑行，享受溜冰帶來的舒適感。參賽者不需在馬路上與汽機車爭道，而是在單圈3.7公里、無紅綠燈的湖泊旁，挑戰自我極限，找回許久未曾有過的自由感。

過往傳統錦標賽往往是小朋友在場上拚搏，家長只能在場外加油，今年賽事迎來重大變革，特別設立8小時親子組，大人可以選擇用跑步的方式跟著溜冰的孩子一起挑戰，親子組開放由父母與孩子共同組隊，晶片將記錄兩人合計的里程，無論是並肩滑行、一起跑，或是玩繞圈追逐遊戲，只要兩人8小時內合計完成42.195公里的全馬距離，大會將頒發特別製作並刻有挑戰者姓名與滑行距離的「永不停止親子挑戰成功獎座」。

本賽事另一大特色在於對每位完賽英雄的致敬，只要在時間內完成各組規定距離，例如8小時超馬組需完成40公里以上，就能獲得一面刻有自己姓名的專屬挑戰成功獎座。

永不停止國際溜冰超級馬拉松賽是一場極限挑戰，還是一場結合觀光的嘉年華。現場將有樂團演奏、美食饗宴，搭配絕美的中庄吊橋與落羽松濕地美景，打造一場心情愉悅的溜冰盛宴。賽事現已於伊貝特報名網開放報名，報名截止日期為10月10日。

永不停止國際溜冰超級馬拉松賽。圖／桃園市體育總會滑輪溜冰委員會提供
永不停止國際溜冰超級馬拉松賽。圖／桃園市體育總會滑輪溜冰委員會提供

馬拉松 親子 滑輪溜冰

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