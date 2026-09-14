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排球／東山寫登峰造極賽4連霸 豐商重返王座

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
豐商奪下男子組冠軍。圖／登峰造極青年排球邀請賽提供
豐商奪下男子組冠軍。圖／登峰造極青年排球邀請賽提供

2026名古屋亞運

2026登峰造極青年排球邀請賽今天進行最後一天賽程，高中女子組東山高中歷經五局大戰，以3：2力克上海格致中學，完成邀請賽四連霸；高中男子組豐原高商以26：24、25：20、17：25、25：22扳倒華僑高中，繼2023年後再度登頂。

豐商林承安在比賽中不慎被球打到流鼻血，衣服上還有血跡，仍不想下場，他說：「因為隊友還在場上打拚！」林承安認為，擊敗華僑增加很大的信心，對於新學年的高中排球甲級聯賽（HVL），雖然有壓力，但目標還是連霸。

高中女子組東山高中以25：22、25：18、23：25、20：25、15：12頂住上海格致中學的反撲，完成4連霸，不過東山執行教練林雍順卻自我檢討，其實應該三局就拿下勝利，「因為我的調度，想說讓孩子多點不一樣的節奏下去打球，導致後面孩子被自己的調度而打亂節奏。」

林雍順表示，其實每一場比賽不管遇到誰，幾乎都會讓球員輪番上陣，只是時間多寡怎麼去運用，有時候還是很難拿捏，不過自己調度雖失敗，至少球員有學到東西，「因為要節奏好變到不好，然後又把它拉回來，孩子的心態是成長的，還是很感謝孩子給我一個教育。」

林雍順也很感謝賽事主辦單位中華文化教育暨體育交流促進會，用心幫球隊搭建舞台，因為對球隊而言，這是暑假後驗收的第一個比賽，「有轉播、有記者，其實這對孩子本來就是要訓練的東西，這也不是花錢就可以訓練到的，很感謝促進會。」

上海格致中學總教練楊婕是前中國女排隊主力，曾獲得2010年廣州亞運冠軍、2011年亞錦賽冠軍和2011年世界盃季軍；2011年亞錦賽當時是在台灣大學綜合體育館舉行，這次楊婕再度來台，不時和球評楊孟樺在場邊敘舊互動。

楊婕說，當時大家都是隊員，語言通，碰到面以後也很親，有機會大家可以多交流。

上海格致中學這次首度參賽，楊婕除了稱讚比賽的用心，學生也有所收穫，「五場比賽，五個對手風格都不一樣。對學生來說，第一個視野不一樣，第二個需要每場適應不同對手，對學生來說也是很快提升狀態，而且越打越好。」

東山高中完成女子組4連霸。圖／登峰造極青年排球邀請賽提供
東山高中完成女子組4連霸。圖／登峰造極青年排球邀請賽提供

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