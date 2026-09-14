中華民國縣市體育會聯合總會 鄭錦州連任總會長許淑華擔任副手
中華民國縣市體育會聯合總會12日召開「第七屆第一次會員代表大會」，進行新一屆理監事改選，現任總會長鄭錦州獲得全體會員代表一致支持，高票連任。鄭錦州表示，全國健走、全國武藝展演及各縣市單項活動會繼續辦理，而且非常感謝南投縣長許淑華全力支持。
許淑華親自出席大會，並出任副理事長，將攜手讓台灣基層體育發展大步邁進。
鄭錦州說，未來將持續推動全民體育，並健全基層運動選手的培訓環境。
中華民國縣市體育會聯合總會並進行115年全國基層體育有功團體及個人表揚大會，中華奧會副主席王景成獲得「終身成就獎」殊榮。
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