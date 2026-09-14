中華民國縣市體育會聯合總會 鄭錦州連任總會長許淑華擔任副手

為鼓勵民眾培養規律運動習慣，運動部9月1日推出「揮汗有禮」活動，民眾完成指定運動條件並上傳紀錄，經審核通過後即可獲得50元兌換優惠，且每週都能參與兌換。活動推出後參與踴躍，原訂200萬份名額不敷使用，運動部後續再加碼100萬份，總數提高至300萬份，如今也已全數額滿。雖然換不滿700元，但多數網友仍給活動好評，認為辦得很好。

2026-09-14 10:44