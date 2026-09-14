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中華民國縣市體育會聯合總會 鄭錦州連任總會長許淑華擔任副手

聯合報／ 即時報導
王景成獲得「終身成就獎」殊榮（左二），由運動部次長楊啓文（左）及中華奧會主席蔡家福（右二）等貴賓頒獎。圖／中華民國縣市體育會聯合總會提供
王景成獲得「終身成就獎」殊榮（左二），由運動部次長楊啓文（左）及中華奧會主席蔡家福（右二）等貴賓頒獎。圖／中華民國縣市體育會聯合總會提供

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中華民國縣市體育會聯合總會12日召開「第七屆第一次會員代表大會」，進行新一屆理監事改選，現任總會長鄭錦州獲得全體會員代表一致支持，高票連任。鄭錦州表示，全國健走、全國武藝展演及各縣市單項活動會繼續辦理，而且非常感謝南投縣長許淑華全力支持。

許淑華親自出席大會，並出任副理事長，將攜手讓台灣基層體育發展大步邁進。

鄭錦州說，未來將持續推動全民體育，並健全基層運動選手的培訓環境。

中華民國縣市體育會聯合總會並進行115年全國基層體育有功團體及個人表揚大會，中華奧會副主席王景成獲得「終身成就獎」殊榮。

鄭錦州（左一）連任中華民國縣市體育會聯合總會總會長。圖／中華民國縣市體育會聯合總會提供
鄭錦州（左一）連任中華民國縣市體育會聯合總會總會長。圖／中華民國縣市體育會聯合總會提供

體育 許淑華 中華民國

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