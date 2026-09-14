快訊

AV女優倉木華驟逝！得年25歲陳屍家中 經紀公司發聲：生前承受痛苦

Fed將公布利率決策！經濟學家認我央行本周按兵不動機率高 除非1事發生

獨／蔣萬安競選辦公室本月下旬成立 迎戰沈伯洋三層戰術主軸曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

排球／登峰造極賽高女東山四連后 高男豐商2023年後再封王

聯合新聞網／ 綜合報導
女子組冠軍東山高中執行教練林雍順感謝大會用心搭建舞台。 主辦單位提供
女子組冠軍東山高中執行教練林雍順感謝大會用心搭建舞台。 主辦單位提供

2026名古屋亞運

林雍順感謝大會用心搭建舞台 不是花錢就可以訓練到

2026登峰造極青年排球邀請賽今天（14日）第六天、最後一天賽程，高中女子組東山高中歷經五局大戰，以3比2力克上海格致中學，完成邀請賽四連后；高中男子組豐原高商以26比24、25比20、17比25、25比22力克華僑高中，繼2023年之後，再度獲得賽會冠軍。

高中男子組豐商和華僑第一局戰況激烈。第二局開局持續拉鋸，豐商在尾段憑著較優異的發揮、減少失誤，再度獲勝。第三局華僑放開來打，收到不錯成效，開局一度12比5領先，順利扳回一城。

第四局兩軍互有領先，末段華僑一度追到20比22，豐商最後靠著翁郁盛、劉冠明接連重砲攻擊，獲得冠軍。

豐商林承安在比賽中不慎被球打到流鼻血，衣服上還有血跡，仍不想下場。他說，「因為隊友還在場上打拚！」林承安認為，擊敗華僑增加很大的信心，對於新學年的高中排球甲級聯賽（HVL），雖然有壓力，但目標還是連霸。

豐原高商繼2023年之後，再度獲得男子組冠軍。 主辦單位提供
豐原高商繼2023年之後，再度獲得男子組冠軍。 主辦單位提供

高中女子組東山高中以25比22、25比18、23比25、20比25、15比12，最終頂住上海格致中學的反撲，完成賽會四連后。

雖然拿到冠軍，東山執行教練林雍順卻自我檢討，「其實應該三局就拿下勝利，因為我的調度，想說讓孩子多點不一樣的節奏下去打球，導致後面孩子被自己的調度而打亂節奏。」

林雍順表示，其實每一場比賽不管遇到誰，幾乎都會讓球員輪番上陣，只是時間多寡怎麼去運用，有時候還是很難拿捏。林雍順覺得，雖然自己調度失敗，但對孩子來講是有學到東西，「因為要節奏好變到不好，然後又把它拉回來，孩子的心態是成長的，還是很感謝孩子給我一個教育。」

林雍順也很感謝賽事主辦單位中華文化教育暨體育交流促進會，用心幫球隊搭建舞台，因為對球隊而言，這是暑假後驗收的第一個比賽，「有轉播、有記者，其實這對孩子本來就是要訓練的東西，這也不是花錢就可以訓練到的，很感謝促進會。」

上海格致中學總教練楊婕是前中國女排隊主力，曾獲得2010年廣州亞運冠軍、2011年亞錦賽冠軍和2011年世界盃季軍。2011年亞錦賽當時是在台灣大學綜合體育館舉行，這次楊婕再度來台，不時和球評楊孟樺在場邊敘舊互動。

楊婕說，當時大家都是隊員，語言通，碰到面以後也很親，有機會大家可以多交流。

上海格致中學這次首度參賽，楊婕除了稱讚比賽的用心，學生也有所收穫。她指出，「五場比賽，五個對手風格都不一樣。對學生來說，第一個視野不一樣，第二個需要每場適應不同對手，對學生來說也是很快提升狀態，而且越打越好。」

本屆賽事最終排名為：

高中女子組：東山高中、中山工商、上海格致中學、華僑高中、內湖高中、鶯歌工商

高中男子組：豐原高商、華僑高中、內湖高工、苑裡高中、福誠高中、建國中學、屏榮高中、深圳龍崗區布吉中學

女子組冠軍東山高中。 主辦單位提供
女子組冠軍東山高中。 主辦單位提供

男子組冠軍豐原高商。 主辦單位提供
男子組冠軍豐原高商。 主辦單位提供

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

中華民國縣市體育會聯合總會 鄭錦州連任總會長許淑華擔任副手

中華民國縣市體育會聯合總會12日召開「第七屆第一次會員代表大會」，進行新一屆理監事改選，現任總會長鄭錦州獲得全體會員代表一致支持，高票連任。鄭錦州表示，全國健走、全國武藝展演及各縣市單項活動會繼續辦理，而且非常感謝南投縣長許淑華全力支持。

排球／登峰造極賽高女東山四連后 高男豐商2023年後再封王

登峰造極青年排球邀請賽落幕，東山高中五局擊敗上海格致，完成高中女排四連后；豐原高商力克華僑高中，繼2023年後再度封王。

運動部修正兩岸運動交流處理規範 國人不得代表中國出賽

運動部今天透過聲明表示，修正發布「兩岸運動交流處理規範」，明確規範國人不得擔任中國大陸國家代表隊選手參加國際賽事，宣示兩...

健身運動／HYROX澳選手失禁奪冠爭議延燒 官方認規範模糊仍譴責暴力威脅

HYROX北京站女子精英組賽事日前爆發爭議，澳洲女選手喬安娜（Joanna Wietrzyk）在比賽途中發生失禁狀況，身上與部分賽道、共用器材疑似沾有排泄物，卻仍繼續完成比賽並最終奪冠。事件曝光後，引發外界對賽事衛生、裁判處置與公平性的討論。

115年全民運聖火點燃全民運動魂 今天起展開全國傳遞

由運動部主辦、桃園市政府承辦的「115年全民運動會」將於10月17至22日登場，昨天 （13日）於桃園巨蛋前中央廣場舉行聖火點燃及傳遞起跑儀式，象徵全民運正式進入賽事倒數階段。運動部全民運動署署長房瑞文、桃園市市長張善政、中華民國體育運動總會會長葉政彥、中華奧林匹克委員會副主席張煥禎等共同出席，邀請全國民眾參加並為參賽選手們加油。

揮汗有禮沒了！300萬筆2週搶光 網一致好評「感謝運動部」這期限前仍可兌換

為鼓勵民眾培養規律運動習慣，運動部9月1日推出「揮汗有禮」活動，民眾完成指定運動條件並上傳紀錄，經審核通過後即可獲得50元兌換優惠，且每週都能參與兌換。活動推出後參與踴躍，原訂200萬份名額不敷使用，運動部後續再加碼100萬份，總數提高至300萬份，如今也已全數額滿。雖然換不滿700元，但多數網友仍給活動好評，認為辦得很好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。