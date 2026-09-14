排球／登峰造極賽高女東山四連后 高男豐商2023年後再封王

林雍順感謝大會用心搭建舞台 不是花錢就可以訓練到

2026登峰造極青年排球邀請賽今天（14日）第六天、最後一天賽程，高中女子組東山高中歷經五局大戰，以3比2力克上海格致中學，完成邀請賽四連后；高中男子組豐原高商以26比24、25比20、17比25、25比22力克華僑高中，繼2023年之後，再度獲得賽會冠軍。

高中男子組豐商和華僑第一局戰況激烈。第二局開局持續拉鋸，豐商在尾段憑著較優異的發揮、減少失誤，再度獲勝。第三局華僑放開來打，收到不錯成效，開局一度12比5領先，順利扳回一城。

第四局兩軍互有領先，末段華僑一度追到20比22，豐商最後靠著翁郁盛、劉冠明接連重砲攻擊，獲得冠軍。

豐商林承安在比賽中不慎被球打到流鼻血，衣服上還有血跡，仍不想下場。他說，「因為隊友還在場上打拚！」林承安認為，擊敗華僑增加很大的信心，對於新學年的高中排球甲級聯賽（HVL），雖然有壓力，但目標還是連霸。

豐原高商繼2023年之後，再度獲得男子組冠軍。 主辦單位提供

高中女子組東山高中以25比22、25比18、23比25、20比25、15比12，最終頂住上海格致中學的反撲，完成賽會四連后。

雖然拿到冠軍，東山執行教練林雍順卻自我檢討，「其實應該三局就拿下勝利，因為我的調度，想說讓孩子多點不一樣的節奏下去打球，導致後面孩子被自己的調度而打亂節奏。」

林雍順表示，其實每一場比賽不管遇到誰，幾乎都會讓球員輪番上陣，只是時間多寡怎麼去運用，有時候還是很難拿捏。林雍順覺得，雖然自己調度失敗，但對孩子來講是有學到東西，「因為要節奏好變到不好，然後又把它拉回來，孩子的心態是成長的，還是很感謝孩子給我一個教育。」

林雍順也很感謝賽事主辦單位中華文化教育暨體育交流促進會，用心幫球隊搭建舞台，因為對球隊而言，這是暑假後驗收的第一個比賽，「有轉播、有記者，其實這對孩子本來就是要訓練的東西，這也不是花錢就可以訓練到的，很感謝促進會。」

上海格致中學總教練楊婕是前中國女排隊主力，曾獲得2010年廣州亞運冠軍、2011年亞錦賽冠軍和2011年世界盃季軍。2011年亞錦賽當時是在台灣大學綜合體育館舉行，這次楊婕再度來台，不時和球評楊孟樺在場邊敘舊互動。

楊婕說，當時大家都是隊員，語言通，碰到面以後也很親，有機會大家可以多交流。

上海格致中學這次首度參賽，楊婕除了稱讚比賽的用心，學生也有所收穫。她指出，「五場比賽，五個對手風格都不一樣。對學生來說，第一個視野不一樣，第二個需要每場適應不同對手，對學生來說也是很快提升狀態，而且越打越好。」

本屆賽事最終排名為： 高中女子組：東山高中、中山工商、上海格致中學、華僑高中、內湖高中、鶯歌工商 高中男子組：豐原高商、華僑高中、內湖高工、苑裡高中、福誠高中、建國中學、屏榮高中、深圳龍崗區布吉中學

女子組冠軍東山高中。 主辦單位提供