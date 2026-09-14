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運動部修正兩岸運動交流處理規範 國人不得代表中國出賽

中央社／ 記者陳容琛台北14日電
運動部部長李洋。 中央社
運動部部長李洋。 中央社

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運動部今天透過聲明表示，修正發布「兩岸運動交流處理規範」，明確規範國人不得擔任中國大陸國家代表隊選手參加國際賽事，宣示兩岸運動交流的政策底線。

運動部今天表示，「兩岸運動交流處理規範」從民國87年由前行政院體育委員會訂定以來，作為台灣進行兩岸運動交流的重要原則，這次是第5次修正，主要增修第7點條文，明確規範國人不得擔任中國大陸國家代表隊選手參加國際賽事，希望協助各級運動團體及地方政府進行兩岸運動交流時有所遵循。

運動部說明，擔任中國大陸國家代表隊選手涉及國家認同，已經違反大陸委員會「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第33條及相關禁止任職規範，為了防範類似情事發生，特別將相關法規意旨納入規範第7點條文，明確宣示兩岸運動交流的政策底線。

運動部重申，台灣各公私立單位及個人進行兩岸運動交流時，均應落實「對等尊嚴、相互尊重」原則，在運動專業範疇內進行平等互利的良性互動，同時運動部將持續配合陸委會指導，透過多元管道向各運動團體及學校宣導最新兩岸政策。

尤其面對陸方近年多元統戰策略，運動部特別提醒受邀單位應深具風險意識，審慎檢視主辦單位背景、行程安排及文宣資料，切勿參與具統戰意圖或陸方主辦的全國性活動，更不得加入中國大陸國家代表隊擔任選手，維護個人權益與國家主權。

運動部 運動 兩岸

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