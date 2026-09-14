健身運動／HYROX澳選手失禁奪冠爭議延燒 官方認規範模糊仍譴責暴力威脅

HYROX北京站女子精英組賽事日前爆發爭議，澳洲女選手喬安娜（Joanna Wietrzyk）在比賽途中發生失禁狀況，身上與部分賽道、共用器材疑似沾有排泄物，卻仍繼續完成比賽並最終奪冠。事件曝光後，引發外界對賽事衛生、裁判處置與公平性的討論。

HYROX官方14日發布公開聲明，坦言這次出現「未曾預料的情況」，導致既有規範在執行上產生模糊地帶，但也強調社群不滿不應轉向攻擊選手本人。

這起事件發生在12日HYROX北京站賽事。喬安娜在比賽過程中疑似因身體不適失禁，仍持續參賽並使用其他選手也會接觸的器材。網路上也傳出，有其他參賽者疑似踩到汙染物後打滑，讓外界進一步質疑現場是否應即時暫停比賽，或將選手帶離賽場處理，以避免衛生與安全風險擴大。

事件延燒後，部分網友翻出喬安娜賽前曾打卡品嚐北京傳統飲品「豆汁」，並推測可能因此引發腹瀉。不過，目前並沒有直接證據證明她的身體狀況與「豆汁」有關。喬安娜賽後據傳直接前往醫院急診，之後曾在社群發文寫下「贏就是贏」，但該貼文不久後刪除，並未對外進一步說明。

澳洲女選手喬安娜賽後PO文稱「贏就是贏」，引發爭議。（取材自微博）

HYROX中國官方則表示，事件發生後，已第一時間對相關賽道與區域進行隔離封閉，並完成全面清潔與消毒。官方指出，現場已撤離並處置相關器械，也更換地毯、進行深度消毒作業，以確保賽事環境衛生。

HYROX總部14日也發布聲明回應，指出隨著這項運動持續發展，賽事正面臨愈來愈多新的、複雜的狀況，需要更明確的規範與界線，「這個周末在中國就發生了這樣的情況。」

官方表示，HYROX鼓勵運動員把自己推向最高水準，有時甚至會超越外界原本認為可能做到的程度。選手展現出的勇氣、韌性與不放棄精神，正是頂尖運動員令人敬佩之處；但同時，主辦方也有責任提供合適的制度框架與清楚界線，讓選手能在其中競賽、發揮並受到保護。

針對這次失禁事件引發的衛生與醫療處置疑慮，HYROX承認，賽事原本已有「生物污染」與醫療相關程序，但這次情況超出預期，使原本分別為菁英賽事與大眾參與所設計的規範，在適用與理解上出現灰色地帶，也讓現場該如何執行程序產生歧義。

HYROX表示，可以理解這起事件在社群中引發挫折、質疑與強烈意見，並強調這些疑慮都是合理的。身為主辦單位，必須傾聽各方聲音、檢視實際發生的問題，並承擔持續改善的責任。官方也承諾，將會針對事件進行檢討。

不過，HYROX同時劃出明確界線，強調所有不滿都不應針對運動員本人。官方指出，選手是在賽場上承受風險、於最高水準下競爭，也正是他們讓比賽得以成立，因此不能讓討論演變成對個人的攻擊。

HYROX更透露，本周末已出現針對選手的暴力威脅，甚至有人鼓勵傷害運動員。官方嚴正表示，這類行為在HYROX社群中沒有任何容身之處。未來任何人只要經確認涉及暴力威脅或煽動傷害，不論是公開留言、私人訊息或社群媒體發文，都將被永久禁止參加所有HYROX賽事。目前官方正在審查相關內容並辨識涉事者身分，後續將採取行動。

HYROX最後表示，會持續傾聽與學習，並在未來把運動員的福祉與尊嚴放在核心位置，盼社群能在熱情、堅毅與相互尊重的基礎上繼續前進。

不過，HYROX這份聲明並未完全平息外界不滿。官方Instagram貼文下方仍有不少網友批評，認為主辦方應更明確向北京站所有參賽選手道歉，並承諾未來若再發生類似涉及生物污染與共用器材的情況，必須立即採取更果斷措施，包括暫停比賽、帶離選手與即時清消，避免衛生疑慮與公平爭議再次擴大。