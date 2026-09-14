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115年全民運聖火點燃全民運動魂 今天起展開全國傳遞

聯合報／ 即時報導
運動部全民運動署署長房瑞文（右）與桃園市市長張善政進行啟動儀式，象徵115年全民運動會即將開始。圖／運動部全民運動署提供
運動部全民運動署署長房瑞文（右）與桃園市市長張善政進行啟動儀式，象徵115年全民運動會即將開始。圖／運動部全民運動署提供

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運動部主辦、桃園市政府承辦的「115年全民運動會」將於10月17至22日登場，昨天 （13日）於桃園巨蛋前中央廣場舉行聖火點燃及傳遞起跑儀式，象徵全民運正式進入賽事倒數階段。運動部全民運動署署長房瑞文、桃園市市長張善政、中華民國體育運動總會會長葉政彥、中華奧林匹克委員會副主席張煥禎等共同出席，邀請全國民眾參加並為參賽選手們加油。

聖火儀式由房瑞文與張善政共同取母火後，桃園市巧固球代表隊組成的聖火隊，自9月14日至10月16日期間向全國傳遞，以桃園為起點，先前往外島，再以逆時針方向環繞台灣本島，共同打造全民迎接全民運的熱烈氛圍。

房瑞文表示，全民運是每2年舉辦1次，以非亞、奧運競賽種類為主的全民運動盛會。115年全民運共辦理32項競賽種類；其中，有8個競賽種類自9月上旬到10月中旬陸續在桃園市相關場館展開比賽。全民運核心精神是鼓勵每一個人走出家門、投入運動，在運動中挑戰自我、突破極限，享受運動帶來的健康、活力與成就感，讓運動成為日常，也讓健康成為全民共同的生活價值。而點燃115年全民運動會聖火，不只是為賽事揭開序幕，更代表全民運動精神正式啟程，將全民運動熱情一路傳遞，串聯全臺城市與社區，讓運動走進生活、全民一起動起來。

張善政表示，自籌辦全民運以來，市府整合跨局處資源，凝聚團隊力量，以最高規格投入賽事籌辦，秉持「選手為重、服務為先」的理念，從競賽場地、賽事服務到選手照顧全面規劃，致力營造安全、完善且優質的競賽環境，更將賽事與地方特色深度結合。

運動部表示，誠摯邀請全國民眾於10月17至22日走進賽場，為選手喝采、加油，一同感受賽場上拚戰的熱血與運動凝聚人心的力量，共同迎接這場屬於全國人民的運動盛會，展現臺灣深厚的運動實力與全民的運動熱情。

由桃園市巧固球代表隊組成的聖火隊向全國傳遞聖火。圖／運動部全民運動署提供
由桃園市巧固球代表隊組成的聖火隊向全國傳遞聖火。圖／運動部全民運動署提供

115年全民運動會全體合影。圖／運動部全民運動署提供
115年全民運動會全體合影。圖／運動部全民運動署提供

聖火 運動 運動部

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