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揮汗有禮沒了！300萬筆2週搶光 這期限前仍可兌換

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揮汗有禮沒了！300萬筆2週搶光 網一致好評「感謝運動部」這期限前仍可兌換

聯合新聞網／ 綜合報導
揮汗有禮因民眾踴躍參加，總數加碼提高到300萬份，如今也已全數額滿。 圖／ingimage
揮汗有禮因民眾踴躍參加，總數加碼提高到300萬份，如今也已全數額滿。 圖／ingimage

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為鼓勵民眾培養規律運動習慣，運動部9月1日推出「揮汗有禮」活動，民眾完成指定運動條件並上傳紀錄，經審核通過後即可獲得50元兌換優惠，且每週都能參與兌換。活動推出後參與踴躍，原訂200萬份名額不敷使用，運動部後續再加碼100萬份，總數提高至300萬份，如今也已全數額滿。雖然換不滿700元，多數網友仍給活動好評，認為辦得很好「希望還有下一次」。

有民眾在threads分享他在「揮汗有禮」的網頁看到宣布活動提前終止的畫面。運動部指出，活動原先規劃持續14週，不過上傳運動紀錄的速度超出預期，截至9月9日，累計筆數已突破180萬筆，後續再持續增加至300萬筆。由於加碼名額也已達上限，運動部宣布「揮汗有禮」活動提前終止，並關閉「註冊帳號」及「上傳運動紀錄」兩項功能。

揮汗有禮因民眾踴躍參加，總數加碼提高到300萬份，如今也已全數額滿。圖／擷取自揮汗有禮活動頁
揮汗有禮因民眾踴躍參加，總數加碼提高到300萬份，如今也已全數額滿。圖／擷取自揮汗有禮活動頁

不過，已經完成運動紀錄上傳的民眾不用擔心權益受影響。運動部說明，若民眾已成功進入「上傳運動紀錄」頁面並完成送出，系統仍會受理後續審查，審核時間約需5個工作天。只要運動紀錄經審查通過，仍可依活動規定取得加碼券。

運動部提醒，符合資格並成功取得加碼券的民眾，兌換期限至12月31日止，仍可在期限前完成兌換。至於尚未註冊或尚未上傳運動紀錄的民眾，由於活動名額已達300萬筆，相關功能目前已提前關閉，活動也正式告一段落。

雖然民眾無法如期拿滿700元的兌換優惠，但大多數人還是給予好評。「預算不夠，但真的感謝這次運動部辦的活動」、「感謝運動部，同仁辛苦了！然後我有換到兩週，開心，繼續每天運動」、「感謝運動部，獎勵真的會促使多走路」、「這個活動超讚」、「換到兩週心滿意足了，沒在運動的我，感謝運動部辦這個活動 」。

也有人給予建議，「真快...才兩週就沒了，政府應該要多辦這種有意義的活動，支持給這種活動多點預算」、「其實下次可以調高難度，搭配333的運動建議，一週三次才算達標，金額再降一點30左右，讓多一點人一起來參與」、「太可惜了，平常就有在運動，所以順理成章參與，希望還有下次」、「希望下次預算可以多一點，然後一期改兩週」。

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