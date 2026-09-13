企業射箭／凱撒贏得「無限之戰」逆轉登基 鄭祥輝：好像在比亞運

2026中華企業射箭聯賽8年例行賽今天在苗栗縣知名景點西湖渡假村進行例行賽最後一天賽程，無巧不成書，正好是戰績榜前兩名彰化銀行、新北凱撒的「無限之戰」，最終凱撒狂刷5：1大逆轉，奪得季後賽龍頭。

今天首戰是協會青年隊對決寒舍集團，開賽張純嘉、陳品安接連拿下女單與男單，一度搶進季後賽資格的第四名，不過未能乘勝追擊，終場2：4不敵寒舍，最後也被稍晚進行賽事的新竹市愛山林超車。

雖然以第五名作收，協會青年本季展現不同以往的穩定性，教練溫雅雲表示，「今年大家真的辛苦了，遇到好幾週的暴雨。不過大家的箭質都不差，就是臨場差那1分，這正是他們跟學長姐的差距。」

溫雅雲笑說，帶高中選手就是要不斷給予鼓勵，「他們其實資質都很好，但需要一些自信心，有時候會陷入自我懷疑，我要在旁提醒他們顧好節奏跟動作。」

第二場是今天最精彩的「無限之戰」，每一場比分都很接近，凱撒首點女單隋昀瑾與彰銀李彩綺鏖戰到第五回合以4：6敗北，之後男單鄭祥輝6：0完封楊凱涵、混雙陳以芹／戴宇軒6：2邱意晴／羅正偉、複合弓混雙黃逸柔／陳界綸158：157險勝陳思妤／吳子瑋，女團雷千瑩／隋昀瑾／陳以芹5：3邱意晴／李彩綺／邱丞婕，此時總積分已經翻盤為34：33，不過彰銀仍有追平機會。

最後一點男團，雙方使出渾身解數，凱撒鄭祥輝／黃立承／柯倫祐與彰銀鄧宇成／吳昱明／高逢澤雙方都射出11支十分箭，一路糾纏到第四回合，最後登場的鄭祥輝飆出致勝十分箭、也是連續第6支滿分，才以6：2驚險獲勝，例行賽最後一天拿下龍頭寶座。

「真的太刺激了，我中間還跟隊友說『好像在比亞運』，剛好可以感受一下那種氛圍。」將啟程名古屋亞運的鄭祥輝笑說，本來還能平常心，後面越來越緊張，「隊友前面射得很好，柯倫祐今天也有挺住，才能跟彰銀有來有回。」

未料最後一天如此高張力的凱撒教練林芳瑜賽後情緒仍難以平復，並趕緊打電話報喜，她笑說：「這邊沒什麼風，大家都射得很好，彰銀也很準。這次能拿下第一名要靠大家的努力，（戴）宇軒最近混雙勝率很高，（鄭）祥輝是陣中的樂天派，很會帶氣氛，跟他選秀同梯的（楊）宗翰對我們也很重要。我們就是一個帶一個，把經驗傳承下去。」

今天最後一場的新竹市愛山林與新濠建設也是名次之戰，愛山林以5：1獲勝，登上第三名。例行賽總結排名為新北凱撒（35分）、彰化銀行（33分）、新竹市愛山林（31分）、新濠建設（29分），協會青年（27分）與寒舍集團（25分）遭到淘汰。

亞運過後的10月24、25日聯賽將回歸並舉行各組加射與3戰2勝的季後挑戰賽，對戰戲碼為交叉的新北凱撒對新濠建設，彰化銀行對新竹市愛山林。