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電競／中信飛牡蠣攜手政大 辦出職業級校園聯賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
賽前表演賽力邀CFO選手Kino助陣。圖／中信飛牡蠣電競戰隊提供
賽前表演賽力邀CFO選手Kino助陣。圖／中信飛牡蠣電競戰隊提供

2026名古屋亞運

歷經長達一個多月的線上激戰，由中信飛牡蠣職業電競戰隊（CTBC Flying Oyster，CFO）與國立政治大學電競社共同主辦的《英雄聯盟》指標校園賽事「2026LUC校園聯賽」，今天在新北電競基地迎來實體總決賽。在全場沸騰的氣氛與頂尖對決下，最終由黎明技術學院以強大的團隊戰術與運營實力奪下首屆冠軍。

在許多家長眼中，電競往往容易與「荒廢學業」劃上等號，本屆LUC聯賽用成績打破了這項刻板印象。傳統電競強權展現了職業級的賽場宰制力，黎明技術學院一路維持不敗之身強勢封王，正修科技大學亦打出深厚底蘊；而國立政治大學與國立陽明交通大學等頂尖學府的亮眼發揮，更令人驚豔。

這群大學生在兼顧學業的同時，展現出高度的時間管理與自律精神，透過邏輯縝密的戰術分析與抗壓操作連克強敵，政治大學甚至一路過關斬將，即便在敗部決賽以2：3落敗，依然奮力拚下季軍佳績。選手們用行動證明，投入電競與追求學業從來不是單選題，賽場上淬鍊出的冷靜思維、團隊協作與逆境堅持，反倒成為課堂之外最寶貴的成長養分，也讓關心賽事的家長看見電競正面且具教育意涵的一面。

除了召喚峽谷上的精彩碰撞，本屆賽事最動人的風景其實在聚光燈之外。從初期的賽事排程、規章制定、伺服器與轉播技術，到決賽當天的現場導播、裁判，全部由大專院校的學生團隊一手包辦。身為主辦方之一的CFO則扮演了「導師」與「推手」的關鍵角色，將職業聯賽的運營標準與專業技術無私傳授，放手讓學生在實作中試錯與淬鍊。

政大電競社社長蔡禹安說：「辦比賽跟打遊戲完全是兩回事，從賽規、轉播到現場應變都是高壓實戰。整個暑假團隊幾乎天天泡在賽務裡，中間碰上無數突發狀況，但正是中信飛牡蠣給予的技術指導與信任，讓我們相信自己真能扛起一場高規格的賽事。這座舞台讓我們提早磨練出抗壓性與團隊協作，收穫遠遠超越了輸贏。」

決賽現場亦安排了一場別開生面的產學表演賽，由政大電競社指導老師與社長聯手，正面迎戰CFO領隊陳雅雯及職業選手Kino（吳欣榮），用跨世代對決拉近職業與校園的距離。賽後CFO更特別頒發象徵在堅硬外殼下孕育珍珠的「SUPER OYSTAR」專屬獎項，跳脫唯勝負論的框架，表彰在賽事中展現不屈韌性的學生選手，展現職業戰隊深耕基層、陪伴青年追夢的初衷。

這個獎項經評選後，由效力於正修科大、現就讀國立陽明交通大學的打野選手李晨溢獲得。

「2026 LUC 校園聯賽」從賽務、裁判到轉播皆由政大組織學生一手包辦。圖／中信飛牡蠣電競戰隊提供
「2026 LUC 校園聯賽」從賽務、裁判到轉播皆由政大組織學生一手包辦。圖／中信飛牡蠣電競戰隊提供

中信飛牡蠣攜手政大電競社主辦的「2026 LUC 校園聯賽」今天迎來線下決賽，最終由黎明技術學院奪冠。圖／中信飛牡蠣電競戰隊提供
中信飛牡蠣攜手政大電競社主辦的「2026 LUC 校園聯賽」今天迎來線下決賽，最終由黎明技術學院奪冠。圖／中信飛牡蠣電競戰隊提供

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