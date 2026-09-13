排球／職排參與登峰造極邀請賽 新會長盼新星看到未來

2026登峰造極青年排球邀請賽今天除第五天賽程，下午也進行職排明星隊和臺北鯨華的明星公益表演賽，並由台灣職業排球聯盟（TVBL）新會長宋國瑋開球，這也是職排首度參與邀請賽，宋國瑋希望排球的環境，能讓青年學子對未來有憧憬。

邀請賽部分，高中男子組A組第2的內湖高工和B組第1的華僑高中爭奪決賽席次，華僑前兩局打完以25：18、25：15取得局數「聽牌」優勢，第三局雖以19：25失守，不過第四局在局末拉鋸戰頂住壓力，以26：24拿下勝利，將和昨天先晉級的豐原高商爭冠，內工則和苑裡高中爭取季軍。

高中女子組部分，東山高中4勝0敗、上海格致中學3勝1敗、中山工商3勝1敗，明天最後一天賽程，三隊都有封后希望。

明星公益表演賽部分，由職排五隊的男選手和鯨華女將混合分成AB隊，最終B隊以15：12拿下第1局，A隊以15：13贏得第2局，兩隊都用精湛的球技讓球迷一飽眼福。

首度參與登峰造極，職排新會長宋國瑋表示，由於比賽都是高中選手，而高中選手未來上大學可能會走企業排球聯賽，那企業排球聯賽結束又要再向上，「高中階段幾乎是我們的根，所以希望能夠藉由這個跳板，讓小孩子對未來排球的憧憬，還有未來成長規劃，把這些區塊都規劃進去，共同把排球市場，再發展出不一樣的東西。」

職排新球季除了原有臺北伊斯特、桃園雲豹飛將、臺中連莊、台鋼天鷹四隊，還多了第五隊新竹可利工程師。

宋國瑋表示，新球隊加入對聯盟刺激相當的大，賽程、賽務全部重新調整，加上選手的調動、補強，相信職排第二年會更加精彩。