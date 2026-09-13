定向越野／GPS戰情室搬進四獸山 數位定向結合AR 跑者親子解鎖新玩法

中華民國定向越野協會響應運動部全民運動署「山海運動聚落、聚樂、俱樂部公私共推計畫」，今天（13日）於台北信義區四獸山舉辦「四獸出沒！台北城市山林定向挑戰」，結合山林健行、定向探索與數位科技，吸引眾多跑者、運動愛好者及親子家庭熱情參與。適逢淡水信義線東延段「廣慈／奉天宮站」通車，讓四獸山親山動線更加便利，也讓象山、獅山、豹山、虎山成為不同年齡層都能親近的城市山林運動場域。

有別於傳統定向越野多以實體打卡立柱、打卡環及紙本地圖進行，本次活動特別導入台灣運動科技公司快樂島股份有限公司自主研發的「探碳路」數位打卡系統，並搭配AIoT「動動追」GPS定位器，讓參與者以手機完成找點、互動闖關及數位紀錄蒐集，沿途還可解鎖四獸山專屬AR「奇珍異獸」，讓傳統定向運動延伸出更具互動性與科技感的城市山林體驗。

近年在運動社群受到關注的「跑步的瑾瑾營養師」也參與活動，她表示第一次體驗以手機完成數位化定向覺得非常新鮮，打卡點還融入3D模擬圖與趣味知識題，每次完成的紀錄都能留存下來，讓定向探索不只是當下挑戰，更成為可回味的探索回憶。

活動安全管理方面，登山嚮導專家廖登山表示，賽事中心可透過數位戰情室即時掌握活動進度與參與者位置狀況；若發現偏離預設活動範圍或需要協助，可立即與沿線教練聯繫並就近支援，讓科技不只提升參與樂趣，也成為山林活動管理與安全的重要後盾。

中華民國定向越野協會表示，未來將持續將定向越野、戶外山林與數位科技結合，呼應全民每天運動的倡議，發展更多適合跑者、親子與一般大眾共同參與的探索活動，讓城市近郊山林成為全民培養規律運動習慣的新舞台。