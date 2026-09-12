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排球／豐原高商輸2追3大逆轉苑裡高中 率先晉級登峰造極高中男子組冠軍戰

聯合新聞網／ 綜合報導
豐原高商輸2追3大逆轉苑裡高中　率先晉級高中男子組冠軍戰。 主辦單位提供
豐原高商輸2追3大逆轉苑裡高中　率先晉級高中男子組冠軍戰。 主辦單位提供

2026名古屋亞運

2026登峰造極青年排球邀請賽今天（12日）第四天賽程，壓軸登場的高中男子組，A組第1豐原高商和B組第2苑裡高中之戰，攸關冠軍賽門票。兩隊激戰到第五局，豐商最終以21比25、22比25、25比17、25比22、19比17上演大逆轉，率先晉級14日的冠軍戰。

本屆高中男子組有豐原高商、華僑高中、建國中學、福誠高中、內湖高工、苑裡高中、屏榮高中、深圳龍崗區布吉中學。男子組採分組晉級決賽，A組第2內湖高工和B組第1華僑高中，明天將爭奪另一張決賽席次。

豐商和苑裡第一局開局相互拉鋸，豐商憑藉的攻擊和攔網成功拉到10比7，苑裡立刻追成10比10，之後一路糾纏，苑裡穩住尾盤以25比21拿下。

第二局開局，豐商節奏依舊有點凌亂，在落後情況苦苦追趕，一度追到18比20，不過苑裡精彩的攔網，加上精準的攻擊，再以25比22獲勝。

第三局開局，豐商用漂亮的攔網帶動反撲氣勢，以25比17追回1局。第四局開局，苑裡先取得5比3領先，不過豐原迅速追成6比6平手，之後兩隊互有領先。

兩隊僵持到21比21時，苑裡攻擊失誤，豐商翁郁盛連續的殺球，加上洪業恩出其不意的變換進攻節奏，以25比22再追回1局。

決勝第五局持續膠著、數度平手，豐原翁郁盛的攻擊追成13比13，接下來苑裡鄭景瀚失誤，豐原先取得賽末點，可惜浪費掉。兩隊持續你來我往，豐原靠著林承安關鍵的攔網和進攻，最終在第4個賽末點，以19比17演出大逆轉。

豐商翁郁盛連續的殺球。 主辦單位提供
豐商翁郁盛連續的殺球。 主辦單位提供

豐原靠著林承安關鍵的攔網和進攻，最終在第4個賽末點，以19比17演出大逆轉。 主辦單位提供
豐原靠著林承安關鍵的攔網和進攻，最終在第4個賽末點，以19比17演出大逆轉。 主辦單位提供

高中女子組上海格致中學昨天擊敗鶯歌工商，拿下參賽首勝，今天和華僑高中大戰五局。 主辦單位提供
高中女子組上海格致中學昨天擊敗鶯歌工商，拿下參賽首勝，今天和華僑高中大戰五局。 主辦單位提供

高中女子組上海格致中學昨天擊敗鶯歌工商，拿下參賽首勝，今天和華僑高中大戰五局，最終以25比23、22比25、25比18、15比25、15比12取得二連勝。

球評楊孟樺認為，不要認為格致中學打起來很單調，她們有身高的先天優勢，在攔網、發球、攻擊都運用的很適當。華僑則在緊要關頭頂不住壓力，「有時候不是技術問題，而是心理層面上。」

格致中學選手喬鈺杰此役攻擊出色，她認為，球隊逐漸適應場地和節奏，對於接下來的比賽，「先做好自己，不要太著急，心態不要太起伏。」

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