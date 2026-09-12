企業射箭／「西湖之戰」亞運國手單日11戰9勝 李彩綺：大家目標一致

2026第8年企業射箭聯賽例行賽第五周、也是最後一周賽程今天在苗栗縣知名景點西湖渡假村進行，即將啟程名古屋亞運的眾家國手幾乎都拿出亮眼表現，準備為國、也為自己爭光。

今天首戰為新北凱撒迎戰協會青年，面對仍有機會晉級季後賽的學弟妹們絲毫不留情，凱撒「輸二贏四」以4：2逆轉。第二場則是新濠建設4：2擊敗寒舍集團，寒舍蘇于洋獨撐大局，出賽的男單和男團都順利獲勝。

第三戰由新竹市愛山林出戰彰化銀行，亞運國手林子翔男單6：0高逢澤、混雙搭檔郭紫穎6：0邱意晴／羅正偉，終場愛山林3：3打平彰銀。今天最後一場補賽，寒舍集團4：2協會青年，蘇于洋個人與團體再奪2勝。

今年寒舍戰績不理想，總積分21分敬陪末座，不過蘇于洋一枝獨秀，目前男團出賽7勝1敗，今天首度領銜男單也是2戰全勝，勝率高達9成，全聯盟最高。不過他賽後表示今年其實遇到一些心態上的問題，「你們可能看不出來，但我自己知道信心不足。後來打算讓自己重新開始，很感謝教練願意相信我，我會爭氣，也很爭氣。」

蘇于洋是寒舍今天表現最佳戰將。圖／企業射箭聯賽提供

另外，蘇于洋透露自己跟西湖渡假村的故事，「小時候曾經跟家人來過，還住在裡面，這邊的風景很美，但其實我不太記得細節了，我媽媽還要我拍照回去給她看，回憶一下。」他笑說。

「西湖之戰」首日賽程結束，名古屋亞運國手個人賽戰績為3勝1敗，加上團體、混雙與複合弓更是9勝2敗，其中一場還是國手內戰，足見大家已準備妥當，將帶著巴黎奧運經驗出征名古屋的李彩綺表示：「我們已經集訓很長一段時間了，共識跟目標都很清楚。」

李彩綺認為，這兩天企業賽的輸贏不是最重要，「今天我們的策略是拿自己準備好的東西上來嘗試，失敗也沒關係，很開心最後的結果都是好的。」

今天男單、混雙都拿下勝利的新竹市愛山林林子翔對自己調整狀況也很滿意，而且最近除了比賽都會戴著口罩，非常細心，「這邊是度假村，假日人滿多的，就想保護自己，不希望出發前有任何變數。」他說，這是他第一次的亞運之旅，「不給自己太大壓力，但希望能帶金牌回來。」

除了亞運是初體驗，林子翔也是第一次踏進西湖渡假村，他笑說昨天抵達時已是深夜，其實看不太清楚，「今天起床才發現風景很美，而且很熱鬧，不過比賽的時候我很專心，都沒聽到遊客的嬉鬧聲。」