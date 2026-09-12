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蓋洛普調查：美國人最愛美式足球！籃球居次、足球創新高逼近棒球

聯合新聞網／ 綜合外電報導
過去40年，籃球的人氣呈現長期穩定成長。 美聯社
過去40年，籃球的人氣呈現長期穩定成長。 美聯社

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美式足球長期穩坐美國最受歡迎觀賞運動寶座，但最新民調顯示，這項霸主地位雖然仍然穩固，吸引力卻可能正在鬆動。

根據蓋洛普（Gallup）最新調查，31%美國民眾將美式足球列為最喜愛觀看的運動，依舊排名全美第1，但這已是2001年以來最低水準，也明顯低於2006年與2007年高峰時的43%。

這項調查於8月3日至24日進行，時間點是在美國、加拿大與墨西哥共同舉辦2026年FIFA世界盃之後不久。雖然美式足球支持度下滑，但自1972年以來，蓋洛普過去54年間進行的23次相關調查中，美式足球每次都排名第1，仍是美國觀賞運動市場最具代表性的項目。

不過，蓋洛普歷史數據也顯示，調查時間是否落在美式足球賽季，會影響民眾回答。若調查在美式足球賽季期間進行，平均有38%美國人會把美式足球列為最愛；若調查在非賽季期間進行，平均則為32%。即使考量季節因素，今年31%的結果仍屬相對偏低。

美世足球依然世美國最受歡迎的運動。 美聯社
美世足球依然世美國最受歡迎的運動。 美聯社

在美式足球之後，籃球以11%排名第2，棒球以10%位居第3，足球則以9%創下蓋洛普調查新高，與籃球、棒球差距已相當接近。足球人氣上升尤其受到關注，因為在2005年以前，足球在蓋洛普民調中從未超過2%，但最近3次調查都至少達到5%，顯示美國民眾對足球的接受度正持續提高。

相較之下，棒球人氣則呈現長期下滑趨勢。蓋洛普指出，棒球在1990年代中期以前，平均有18%受訪者列為最喜愛觀看的運動，但此後平均降至12%，如今最新調查僅有10%。曾被視為「美國國民運動」的棒球，正面臨籃球穩定基本盤與足球快速追趕的雙重壓力。

籃球的人氣則呈現長期穩定成長。蓋洛普統計，1937年至1981年間，平均約有9%美國民眾把籃球列為最愛觀看運動；過去40年，這項平均值已提升至13%。籃球支持度最高點出現在1997年，當時有17%美國人選擇籃球，正值「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）帶領公牛稱霸NBA的高峰時期。

本次調查也顯示，籃球在非裔美國人之間擁有特別強的支持度，這是推動整體數字的重要因素之一。在18歲至34歲年輕成年人中，約有10%受訪者將籃球列為最愛，這個比例與棒球、足球在同年齡層的支持度相近，也反映年輕世代的運動偏好更加分散。

梅西等巨星轉入美國職業足球大聯盟（MLS），加上<a href='/search/tagging/2/世足賽' rel='世足賽' data-rel='/2/90886' class='tag'><strong>世足賽</strong></a>的舉辦，讓美國人看足球的比例逐年升高。 美聯社
梅西等巨星轉入美國職業足球大聯盟（MLS），加上世足賽的舉辦，讓美國人看足球的比例逐年升高。 美聯社

世代差異是這次民調最值得注意的現象之一。雖然美式足球仍在各主要人口族群中排名第1，但18歲至34歲成年人中，只有20%把美式足球列為最愛；35歲至54歲族群為30%，55歲以上族群則高達38%。換言之，美式足球在年長族群中仍具壓倒性優勢，但在年輕族群中的領先幅度明顯縮小。

調查顯示，年輕人們更常回答自己「沒有最喜歡的運動」。在18歲至34歲成年人中，近4分之1、也就是23%表示沒有特別偏好的觀賞運動。整體來看，20%美國成人表示沒有最喜歡的運動，這也是蓋洛普趨勢調查中的最高紀錄。

在年輕族群內，籃球、棒球與足球各自約吸引10%支持，顯示年輕美國人的運動偏好不像「中壯年世代」一樣集中在美式足球，而是更平均分布在多項運動之間。這對未來美國體育市場來說，可能意味著觀眾結構將逐漸多元化。

族群與收入差異也影響結果。白人美國人較傾向選擇美式足球，有色人種則較可能選擇籃球或足球，其中差異部分來自非裔美國人對籃球的偏好，以及西語裔美國人對足球的強烈支持。

收入方面，高收入美國人有37%把美式足球列為最愛，中收入族群為32%，低收入族群則為25%。相較之下，低收入美國人選擇足球的比例較高，達13%，也顯示足球在不同社經族群中逐漸累積更廣泛支持。

儘管二刀流大谷翔平掀起一股旋風，但棒球整體受歡迎程度還是呈現長期下滑態勢。 法新社
儘管二刀流大谷翔平掀起一股旋風，但棒球整體受歡迎程度還是呈現長期下滑態勢。 法新社

至於第2梯隊運動，冰球、排球、賽車與綜合格鬥（MMA）各自獲得2%至4%美國民眾選擇。雖然這些項目尚未接近美式足球、籃球、棒球與足球等主流運動，但也反映美國觀賞運動選擇持續擴大。

整體來看，美式足球仍是美國最受歡迎的觀賞運動，但最新民調已透露市場變化訊號。籃球穩居第2，棒球持續下滑，足球則在2026年世界盃熱潮後創下新高，並逼近傳統主流運動。隨著年輕世代偏好更加分散，美國體育版圖未來可能不再由單一運動長期壟斷。

MLB 世足賽 足球 NFL NBA 棒球 籃球

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