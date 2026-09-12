2026極點慢旅「富貴騎跡 極北點富貴角騎遊」逾500名車友暢遊北海岸

今天（12日）由交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處主辦的「2026極點慢旅-富貴騎跡 極北點富貴角騎遊」於台灣極北點富貴角燈塔熱鬧登場，吸引來自全台各地超過500名自行車愛好者齊聚北海岸，以雙輪串聯白沙灣、淺水灣、中角灣、野柳等經典景點，沿途迎著海風、欣賞山海景致，感受北海岸自然風光、地方特色與慢旅魅力，在騎乘與探索之間留下專屬自己的「富貴騎跡」。

這次活動立法委員洪孟楷國會辦公室主任姚麗玉、新北市議員鄭宇恩、陳偉杰、蔡錦賢及陳家琪等議員辦公室主任、新北市政府觀光旅遊局專門委員黃大峰、石門區公所區長吳家兆、交通部航港局富貴角燈塔主任張維倫、新北市溫泉觀光協會理事長李玉郎及在地多位里長等貴賓蒞臨現場共襄盛舉，與車友及在地居民共同見證北海岸自行車旅遊的活力。

活動規畫22公里「極點慢旅組」及73公里「富貴騎跡組」兩條路線，兼顧休閒體驗與挑戰樂趣，讓不同年齡及騎乘程度的參加者都能選擇適合自己的方式參與。不論是挑戰長距離的資深車友，或是以休閒旅遊為目的的入門騎士，都能在北海岸找到屬於自己的騎遊節奏。參加車友表示，沿途海岸景色優美，迎著海風騎乘、欣賞山海景致，與平時開車經過的感受很不一樣，完成騎乘後也讓人更想再次造訪北海岸，探索沿線景點與在地美食。

從台灣極北點富貴角出發，沿著北海岸一路前行，海風、浪花、山景及沿線聚落，都是旅程中不可或缺的風景。活動所傳達的精神，不在於騎得多快、騎得多遠，而是鼓勵大家透過自行車放慢腳步，重新認識北海岸。相較於開車快速經過，自行車較為從容的移動速度，讓旅人有更多機會停留、欣賞與感受沿途風景，以「少一點趕路、多一點停留」的方式，深入體驗北海岸獨有的山海風情，實踐低碳、永續的慢旅理念。

北觀處表示，北海岸擁有豐富的海岸景觀、人文特色與地方美食，是非常適合發展自行車旅遊的區域。活動透過自行車串聯富貴角及沿線景點，讓參加者在享受運動與騎乘樂趣之餘，也能進一步深入探索北海岸，感受地方特色與觀光魅力，不少參加者完成騎乘後，也繼續安排周邊旅遊行程，品嚐海鮮、走訪景點、喝咖啡、欣賞海景，將一場自行車活動延伸成一整天的北海岸chill小旅行。

2026極點慢旅-富貴騎跡 極北點富貴角騎遊，自行車愛好者齊聚北海岸。圖／北觀處提供

2026極點慢旅-富貴騎跡 極北點富貴角騎遊，自行車愛好者齊聚北海岸。圖／北觀處提供