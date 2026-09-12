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拔河／中華拔河代表隊再闖南非 力拚室外世錦標賽5連霸

聯合報／ 即時報導
中華室外拔河代表隊前往南非參加世界室外拔河錦標賽。圖／中華拔河運動協會提供
中華室外拔河代表隊前往南非參加世界室外拔河錦標賽。圖／中華拔河運動協會提供

2026名古屋亞運

16年前中華女子室外拔河代表隊在南非首度攀上世界的顛峰，今年中華室外拔河代表隊將再次踏上南非土地，這一回希望能寫下隊史的新頁，在2026南非世界室外拔河錦標賽女子540公斤級締造隊史最長的5連霸。

2026南非世界室外拔河錦標賽將於9月16日至19日在南非莫賽爾灣（Mossel Bay）登場，中華代表隊今晚8時30分將挾著衛冕者的氣勢與自信，從桃園機場搭機啟航，再次踏上南半球的征途。

中華拔河代表隊在上屆英國諾丁漢舉行的世界室外拔河錦標賽，光在錦標賽組就囊括5金、2銀，其中女子500、540公斤級雙雙拿下4連霸。

在5月當選中華拔河運動協會理事長葉政彥透露，這場國際賽事是他任內第一場的國際賽事，但在南非則是第3度舉辦室外拔河世錦賽，第1次是在2010年，那年中華女子代表隊在500公斤級首度拿下世界冠軍，也開啟了台灣在室外拔河運動的璀璨新頁，今年再次前往南非，「我們女子540公斤級則是要挑戰隊史最長的5連霸及再創拔河新篇章。」希望選手能以最佳狀態迎戰世界列強，「也希望她們能把屬於台灣拔河的榮光延續下去。」

今年南非室外拔河世錦賽共有13個組別，而台灣共派出79名選手，共參加11個組別，拔河協會秘書長卓耀鵬指出，中華隊在多個組別依舊具備奪金實力，「且為了這次比賽，我們集訓與對抗賽的地點特別選在屏東三地門，就是因為室外的土質硬度跟南非比較接近，透過集訓和比賽讓選手提前適應。」

今年室外拔河世錦賽依舊分成2組，9月16、17日由俱樂部性質的公開組先登場暖身，接著9月18、19日則是重頭戲，以國家隊為主體的錦標組，拔河協會也邀請全民集氣，一起替台灣健兒加油打氣。

中華室外拔河代表隊前往南非，力拚室外世錦標賽5連霸。圖／中華拔河運動協會提供
中華室外拔河代表隊前往南非，力拚室外世錦標賽5連霸。圖／中華拔河運動協會提供

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