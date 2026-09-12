高球／贊助TLPGA傳承賽11年 法國巴黎銀行：不排除擴大合作

儘管打高爾夫「非富即貴」在小白球已經相當普及的台灣，早已經是過時的刻板印象，但高資產人士愛好高爾夫運動，在台灣乃至於整個亞太地區，卻是不爭的事實。對市場動向極為敏銳的法國巴黎銀行（法巴）早就發現這點，早在10年前就開始與TLPGA合作，贊助法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽，且一口氣連續贊助11年。

法巴與網球四大賽中的法網可說形同同義詞，因為法巴贊助法網公開賽已經超過半個世紀，但法國巴黎銀行財富管理亞太區行政總裁滕雅諾（Arnaud Tellier）透露，2016年法巴開始贊助TLPGA傳程賽，是他們首次嘗試把贊助觸角延伸至高爾夫，而且成果也相當豐碩，未來不排除擴大與TLPGA的合作。

滕雅諾透露，他十歲起就開始打網球，七年前被總公司調往亞洲負責亞太業務後馬上入境隨俗，開始積極接觸高爾夫，而小白球也為他在亞太市場打開了一扇窗，讓他得以遇見許多志同道合的朋友、客戶，甚至更多機會。滕雅諾透露台灣等於是法巴贊助高爾夫的敲門磚，法巴近年來更把台灣的成功經驗，複製到香港、新加坡與泰國等市場。

本屆比賽特別從香港飛來台灣觀賽與頒獎的滕雅諾分析，法巴之所以與TLPGA傳承賽一拍即合有許多原因。首先，女子高爾夫的發展象徵性別平等，而傳承賽則是支持新生代的高爾夫球員。這項合作的意義，在於結合全球一致的男女平權價值與在地連結，不僅展現法巴對台灣市場的長期承諾，也串連客戶互動、人才培育及傳承精神。

法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人許哲崑則認為，高爾夫與財富管理兩者之間有不少相通之處。自己也打高爾夫的他生動表示：「我們打高爾夫，不會只靠一支球桿打完18洞；每個球洞的風向、坡度與障礙都不同，有時需要距離、有時更重視精準；財富管理也是如此，不同市場環境與客戶需求，需要搭配不同工具與策略。」

「傳承」對法巴具有特別的意義，財富管理同樣著眼於世代傳承，更重視如何把經驗與價值一代、一代地延續下去，而不只是關注當下創造的成果，這點剛好與TLPGA傳承賽的價值不謀而合；因此，對於法國巴黎銀行而言，贊助台灣女子高爾夫是順理成章的「雙贏」。