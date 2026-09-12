棄賽風波 運動部要求撤免體操協會秘書長

中華民國體操協會日前因處理選手潘采宸、李佳蔚世錦賽遞補參賽資格不當，遭到運動部要求釐清案情，並說明本案決策權責，不過在秘書長江建東「神隱」未出席會議的情況下，運動部昨天也決定依「國民體育法」啟動後續處理程序，要求體操協會撤免本案負有主要責任的江建東，並公開致歉。

據了解，運動部的懲戒函將在近日送往體操協會要求執行撤免江建東，而體操協會原訂昨晚將透過聲明回應後續處理方式，不過截至截稿前都未對外進行任何說明。

對於體操協會在未徵詢潘采宸、李佳蔚意見下，就擅自放棄兩人世錦賽遞補資格，甚至事後聲明還遭指責「推卸責任」，運動部前天緊急開會要求體操協會說明，不過最終僅有理事長高裕宸出席，反觀被認為做出決策的江建東則未出席。

運動部昨天為此出手懲戒，強調此案已實質影響選手參賽權益，且協會於事件發生後之說明、究責及處理迄今仍未符合應有之治理責任，將依國體法撤免江建東。

這也是繼去年六月桌球協會擅自撤銷葉伊恬事件，前體育署（運動部前身）署長鄭世忠以國體法要求協會改進、道歉，否則將撤換秘書長後，再次有相同事件發生。

運動部強調，除釐清本案決策流程及責任歸屬外，體操協會也必須建立國際賽事資格遞補及緊急通知機制，避免相同狀況再度發生。