排球／首度參賽登峰造極 建中擊敗深圳布吉中學獲得首勝

2026登峰造極青年排球邀請賽今天第三天賽程，高中男子組建國中學首度參賽，今天面對同樣第一次參加的深圳龍崗區布吉中學，雙方經歷五局激戰，建中最終以25：21、16：25、25：18、23：25、15：7獲勝，這也是本屆賽事首場五局大戰。

114學年高中排球甲級聯賽，建國中學隊史首次進入六強行列，接下來過程中，更擊敗勁旅內湖高工挺進四強，雖然四強不敵華僑中學，最後仍在季軍戰擊敗福誠高中，奪得隊史最佳的第三名。

新學年建國中學陣容大換血。對於和布吉中學這場比賽，球評陳美靜認為，建中其實有直落三獲勝的實力，不過今天為了給學弟增加比賽經驗，球員輪番上陣，比賽才進入五局大戰。

登峰造極青年排球邀請賽邁入第五屆，近年可說是球隊備戰新學年的暖身賽。建中隊長趙奕鈞表示，今天比賽過程中，教練有兩局讓學弟上去表現，現在學弟練球都很積極，不過凝聚力還需要調整，希望未來大家可以更團結一點。他身為隊長，認為自己要先溝通、多鼓勵，給大家多一點正面能量。

另外，男子組的豐原高商今天以25：20、25：21、25：21擊敗內湖高工；華僑高中以25：21、25：18、25：23力退苑裡高中，豐原和華僑目前戰績都是3勝0敗。

賽事由中華文化教育暨體育交流促進會主辦；台北市政府體育局、台北市政府教育局、台北市體育總會、台灣職業排球聯盟協辦；特別感謝運動部、運動部全民運動署、中華民國排球協會。