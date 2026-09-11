體操／運動部幫出氣了！ 潘采宸阿嬤：仍盼了解決議過程

台灣女子體操選手潘采宸、李佳蔚世錦賽遞補資格遭體操協會放棄，運動部要求協會撤免秘書長。潘采宸的阿嬤今天表示，委屈有一點出氣，但仍盼了解所有決議的過程。

運動部今天發聲明表示，已依「國民體育法」啟動後續處置，要求協會撤免負有主要責任的秘書長。對此，潘采宸的阿嬤今天透過影片表示，兩個孩子受了這麼多委屈，感謝各界幫忙，才有今天的公道，即使委屈有一點出氣，但仍有部分至今無法體諒，希望公布所有決議不參賽的流程，讓大家都清楚明白。

教練邱意婷則說，對於運動部後續的調查與處置，將予以尊重，也會全力配合。更希望這次事件不只是處分，而是能真正帶來制度上的改變，讓未來涉及選手參賽資格及權益的重要決定，都能有透明、完整的程序，讓選手與教練擁有知情及溝通的權利。

邱意婷強調，現在真正希望的是兩名選手都能安心回到訓練場，透過自己的努力，在公平、透明、被尊重的環境裡，勇敢地追逐自己的夢想。

立委徐富癸表示，今天看到運動部是釋出善意，除了能給予選手保障之外，更重要是針對後續相關比賽的參賽資格標準，希望運動部與協會應該訂定明確規範，不能夠惡意剝奪選手們的參賽資格，那對於權益受損的選手影響，也應該給予補償。