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TPVL／「神舉」黃培閎加盟台中連莊 時隔五年重返職業賽場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「台灣神舉」黃培閎重返賽場加盟台中連莊隊。圖／台中連莊隊提供
「台灣神舉」黃培閎重返賽場加盟台中連莊隊。圖／台中連莊隊提供

2026名古屋亞運

曾征戰國家隊及歐洲職業聯賽的「台灣神舉」黃培閎，今天由台中連莊隊宣布正式加盟，時隔五年重返職業賽場，也完成本季14人陣容的最後一塊拼圖，黃培閎離開職業賽場後便投入教學工作，如今再次披上球衣，坦言對即將到來的賽季既緊張又期待。

黃培閎表示，自己最近一次參加正式比賽是2024年的連莊盃邀請賽，而上一次旅外則是在2021年最後一個職業賽季。相隔多年重新面對高強度的職業賽事，他也提到身體上的準備需要耐心，「我也預期開季比賽時應該會緊張到爆，可能需要一點時間適應（笑）。」

自旅外生涯告一段落後，黃培閎便投入教學現場，目前任職於台中科技大學。這次回歸職業賽場，他特別感謝學校的支持，也提到促成加盟連莊的另一個關鍵，是執行教練簡偉倫的邀請，希望能將過去旅外累積的經驗帶進球隊，「我也期待能把那些已經寫在我身體裡的旅外經驗，從訓練準備、訓練安排，到面對高強度賽事的態度，和隊友們互相交流、一起成長。」

隨著近期逐漸投入訓練，黃培閎也感受到不同於過往的身心狀態，「而且是好的那種！」再次踏上職業賽場，也意味著將與許多熟悉的身影重逢，無論是昔日並肩作戰的老戰友，或是過去在義大利聯賽交手過的外籍球員，都讓黃培閎相當期待，「不管是再次並肩作戰，還是站在球網兩側對決，都令人覺得興奮！」

五年後重新出發，黃培閎不只期待找回比賽節奏，也希望用自己的經驗為台中連莊帶來更多幫助。「如果我的加入能幫助到球隊的任何一個環節，我覺得這也是這次回來很有意義的一件事情。」

台中連莊球團則表示，很高興黃培閎能在本季加入連莊，期待他運用多年國家隊及歐洲聯賽經驗，為球隊帶來不同的思維與能量，也透過場上、場下的交流，陪伴隊友一起成長，共同迎接新賽季挑戰。

黃培閎

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