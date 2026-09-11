高球／日巡四大賽JLPGA錦標賽次輪 吳佳晏穩定表現暫居第4

日巡年度四大賽第2場的JLPGA錦標賽今天進行第2回合，台灣好手吳佳晏抓6博蒂、吞4柏忌繳出70桿，以2天低於標準4桿的140桿暫並列第4，落後領先者永井花奈4桿。

日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）年度第2場大賽JLPGA錦標賽，總獎金2億日幣（約新台幣4100萬元），比賽採4回合比桿賽，台灣有蔡佩穎、吳佳晏、盧曉晴等3人參賽。

日巡賽的3年級生吳佳晏，連續2天都穩定繳出70桿的成績，今天從球場第10洞出發的她，前8洞抓了4博蒂沒有失誤，排名直線上升，不過在第18洞吞下柏忌後，表現開始起伏。

轉場後她又再抓2博蒂，但也吞了3柏忌，沒能繳出6字頭成績，不過排名依舊站穩前5名；吳佳晏提到，大賽球場的設置很困難，所以得盡量避免犯錯，有好的機會再試著攻擊。

吳佳晏從2023年成為JLPGA會員後，每個賽季都表現相當穩定，今年參賽20場有16場晉級，其中拿過1場冠軍，總計4場前10名，目前她在巡迴賽的積分榜高居第13名。

至於首回合表現亮眼、獨居領先的蔡佩穎今天稍微遇到亂流，全場抓1博蒂、吞5柏忌繳出76桿的成績，不過靠著首回合建立的優勢，依舊以並列第6的名次順利晉級。

另外生涯拿過16座日巡賽冠軍的盧曉晴，2天分別繳出72、73桿，同樣以總桿數145桿、並列第29名晉級這場大賽。