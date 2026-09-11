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高球／聽聞曾雅妮奪冠一度落淚 崔羅蓮盼好友享受亞運舞台

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
曾雅妮（左）與好友崔羅蓮（右）。記者劉肇育／攝影
曾雅妮（左）與好友崔羅蓮（右）。記者劉肇育／攝影

2026名古屋亞運

37歲的我國高球前世界球后曾雅妮今年將在暌違20年後再戰亞運會，在今天與好友崔羅蓮一同出席記者會時，崔羅蓮也直言當初聽到曾雅妮的決定時一度感到很驚訝，尤其這次南韓參加的都是相當年輕的選手，這對她來說可能會是另外一種壓力，但她也站在好友立場希望曾雅妮能夠好好享受舞台，屆時也會好好幫她加油。

談到再戰亞運的決定，曾雅妮坦言當初在收到高爾夫球協會詢問時，幾乎沒有考慮就答應，最終也順利取得資格，「那時候其實我連亞運時間都不知道，真的很希望能再度代表台灣出賽，尤其自己狀態愈來愈好。這次可以跟薇淩、Money（錢珮芸）一起代表國家出賽，我很期待這樣的火花，相信有那麼好的隊友，我覺得一定可以給我們彼此力量，然後再往上發揮出最好表現。」

對於從亞青時期就相識，在自己已經退休的情況下，曾雅妮仍以選手身分繼續在高球場上打球，崔羅蓮坦言，在去年聽到曾雅妮再度奪冠時，一邊哭一邊將好消息分享給兩人共同好友，「她是一位很偉大的選手，那次的冠軍對她來說是再一次的肯定。」

談到曾雅妮即將出征名古屋亞運，崔羅蓮也表示，雖然站在朋友立場自己希望曾雅妮能夠沒有壓力，但也不忘提醒她這次南韓參賽的球員都相當年輕，甚至有一位16歲好手開球已經有290碼的實力，「聽到她要去亞運時我覺得非常驚訝，但也尊重她的決定，跟這些年輕選手交手對她來說可能是個壓力，但站在朋友立場，我更希望她沒有壓力，平常心去面對。」

曾雅妮也表示，這次亞運肯定會比前次更享受比賽，「我是抱持著很開心的心情去打球，我現在又回歸了，身體也很健康，我對自己的期待可能跟那些剛出道的選手還是有差別。」

崔羅蓮 亞運 曾雅妮

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