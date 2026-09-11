高球／緯創女子高球賽加碼120萬美元 曾雅妮、崔羅蓮合體力挺

緯創資通深耕高爾夫運動20年，今天舉行「2026緯創女子公開賽啟動暨《微笑之後：曾雅妮》紀錄片贊助記者會」，賽事將於10月29日至11月1日於揚昇高爾夫鄉村俱樂部登場，總獎金一舉提升至120萬美元，記者會最大亮點莫過於台灣前世界球后曾雅妮與好友、南韓傳奇球星崔羅蓮，繼2017年後暌違9年再度同台，兩人真情互動與經驗傳承，為今年賽事揭開最感人的序幕。

作為台灣唯一獲得歐洲女子巡迴賽（LET）共同認證的頂級職業賽事，今年緯創女子公開賽邁入第三度與歐巡合作。總獎金提升至120萬美元後，吸引強大參賽陣容，包括歐巡排名第一的亞歷山大（Casandra Alexander）、香農譚（Shannon Tan），以及旅外名將錢珮芸、曾雅妮、李旻與日巡好手吳佳晏等國內四大頂尖戰將皆已確定參賽。

緯創資通總經理暨執行長林建勳表示，緯創長期秉持「利他哲學」，賽事不僅是競技舞台，更是傳遞「不放棄」精神的平台。去年見證曾雅妮暌違11年奪冠，展現極強生命韌性，正是緯創最想傳遞給社會的價值。台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長黃螢洵也特別感謝緯創20年來的堅定支持，為台灣選手鋪設走向世界的舞台。

除了精采賽事，緯創人文基金會冠名贊助的《微笑之後：曾雅妮》紀錄片亦首度公開前導預告，由陳惟揚執導，記錄曾雅妮登頂世界第一後的低潮與轉折，預計11月上映。曾雅妮與崔羅蓮今日在現場親自評分對方的經典揮桿、互畫對方圖像，並與揚昇培訓隊年輕選手分享面對高壓與低潮的破局心法。曾雅妮感性表示，看到崔羅蓮特地跨海前來，深切感受到超越勝負的深刻情誼。

談起兩人跨越20年的深厚情誼，曾雅妮笑稱兩人12歲在印尼打亞青賽時初次相識，「那時覺得她揮桿動作太漂亮，忍不住多看幾眼。我們同一年轉職業、一起考試，從不覺得她是競爭對手，而是很好的學習對象。」崔羅蓮則打趣分享第一印象，「她那時跌倒掉了四顆門牙，門牙全是空的！」她表示兩人從小建立情誼，曾雅妮特有的魅力與球技也啟發了自己。

兩人職業生涯皆歷經高山低谷，甚至同樣遭遇過「選手失憶症」，崔羅蓮感性表示，「知道雅妮有狀況時，我很心疼，直到自己也經歷過才懂那份痛苦，她是極為勇敢的榜樣。」曾雅妮也強調，遇上低潮並非要放棄，有時只是需要休息與相信自己。