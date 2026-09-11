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桌球／鄭怡靜苦戰47分鐘惜敗 WTT澳門冠軍賽止步16強

中央社／ 台北11日電
鄭怡靜苦戰47分鐘，五局惜敗日本好手大藤沙月。 新華社
鄭怡靜苦戰47分鐘，五局惜敗日本好手大藤沙月。 新華社

2026名古屋亞運

WTT澳門冠軍賽今天進行的女單16強，台灣好手鄭怡靜在苦戰47分鐘後，仍以9比11、12比10、14比16、11比8、9比11惜敗給日本好手大藤沙月。

世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽一年僅舉辦6場，等級僅次於大滿貫、總決賽，賽制僅設置男、女單32籤位；台灣今年派出3男、2女參賽，但只有鄭怡靜晉級今天的16強。

世界排名第29的鄭怡靜，賽前面對世界第11的大藤沙月，以1勝3敗居下風，加上今天的敗仗，已是對戰3連敗。

首局比賽中段鄭怡靜曾以5比3領先，不過被大藤沙月連得4分超前，2人雖戰成8比8平手，但仍被大藤沙月靠著出色的反手拍帶出3比1攻勢先拿下第1局。

第2、3局雙方陷入激戰，鄭怡靜在10比10的Deuce後連下2分，順利以12比10先追回1局；第3局2人更是打到5次Deuce後，才被大藤沙月拿下。

第4局鄭怡靜重整旗鼓，靠著出色的中遠台相持球，加上主動搶攻，在雙方6比6平手時以5比2的攻勢再度扯平戰局。

決勝第5局，鄭怡靜雖一度以3比7落後，但靠著強攻屢屢造成對手失誤，追至7比7、9比9兩度平手，只可惜，關鍵時刻鄭怡靜無法延續攻勢，只得黯然吞敗。

澳門 鄭怡靜 冠軍

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