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排球／187公分温逸凱「帥臉」紅到國外！泰國球迷嗨喊：太犯規了

聯合新聞網／ 綜合報導
温逸凱。圖／擷取自温逸凱IG
温逸凱。圖／擷取自温逸凱IG

2026名古屋亞運

中華男排9日在亞洲男子排球錦標賽，總局數2：3輸給地主泰國，不過中華隊「77號」温逸凱因帥氣外型成為話題人物，他在場上撥頭髮的畫面，於泰國社群平台被瘋傳，影片流量突破百萬，連日本人都注意到，IG人數更是從4.1萬衝上4.8萬。

中華男排預賽與南韓、卡達及泰國交手，以1勝2敗戰績晉級8強。温逸凱3場比賽都先發，除球技受到關注外，温逸凱187公分搭配帥臉，使不少海外球迷將目光聚焦在他身上。

比賽時，温逸凱站在球網前神情專注，用左手撥動瀏海，這段畫面被轉發到網路後發酵，影片累積流量破百萬。泰國網友稱呼温逸凱為「台灣77號」，紛紛留言表示，「那個撥頭髮的瞬間太犯規了」、「攝影師別以為這樣就能讓我分心」、「我可以輸給台灣，但國家隊不可以輸喔！我已經先替你們輸了」。

除了泰國網友外，日本球迷也以「台湾の77番」分享温逸凱的比賽畫面。消息傳回台灣，網友們也笑說，「反攻泰國大成功」、「排球男又贏」、「我竟然透過泰國人才知道台灣有這麼帥的面孔」。

温逸凱現年23歲，身高187公分司職主攻手，高中就讀台北內湖高工，2021年曾奪下校史首座HVL冠軍，之後就讀臺灣師範大學，連3年獲選最佳邊線攻擊球員。114學UVL大專排球聯賽冠軍戰，温逸凱幫助台師大拿下隊史第24座冠軍，獲選最有價值球員。温逸凱曾效力企排雲林美津濃及屏東台電隊，今年被職排TPVL臺北伊斯特隊選中。

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