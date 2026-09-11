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體操／放棄世錦賽遞補爭議 運動部要求體操協會公開道歉並撤免秘書長

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
運動部長李洋。 聯合報系資料照
運動部長李洋。 聯合報系資料照

2026名古屋亞運

針對中華民國體操協會處理2026年世界競技體操錦標賽遞補參賽資格不當，致兩名選手錯失參賽機會一事，運動部今天表示，本案已實質影響選手參賽權益，且協會於事件發生後之說明、究責及處理迄今仍未符合應有之治理責任。

運動部指出，經今天再次召開會議要求協會說明後，運動部決定依《國民體育法》第43條正式啟動後續處置程序，並撤免本案負有主要責任之秘書長。

運動部表示，昨天已聯繫協會就本次事件立即調查、究責並道歉，惟截至目前未獲具體回應；今天上午運動部再度召開會議釐清本案，由體操協會理事長出席，秘書長仍未出席，會中亦未能就本案決策權責、處理依據及相關責任提出完整且具體之說明。

此外，運動部已要求體操協會提出完整檢討報告，除釐清本案決策流程及責任歸屬外，必須建立國際賽事資格遞補及緊急通知機制。未來凡涉及選手參賽權益之國際組織通知，應於第一時間同步通知選手、教練及相關選訓單位，不得再以行政程序或內部溝通為由，使選手失去原可爭取的參賽機會。

運動部強調，特定體育團體存在的目的，是服務運動、支持選手，本案將依法、依程序予以究責；相關處置亦將以不影響其他選手正常培訓、選拔及國際參賽為原則，確保體操項目各項業務穩定運作。

體操協會 運動部 世錦賽

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