企業射箭／例行賽最終戰前進西湖渡假村 協會青年衝擊季後賽仍有望

中華男排9日在亞洲男子排球錦標賽，總局數2：3輸給地主泰國，不過中華隊「77號」温逸凱因帥氣外型成為話題人物，他在場上撥頭髮的畫面，於泰國社群平台被瘋傳，影片流量突破百萬，連日本人都注意到，IG人數更是從4.1萬衝上4.8萬。

2026-09-11 14:32