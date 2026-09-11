聽新聞
0:00 / 0:00
企業射箭／例行賽最終戰前進西湖渡假村 協會青年衝擊季後賽仍有望
2026第8年企業射箭聯賽例行賽最後一周的第五周賽程將於12、13日進行，這次的比賽地點別出心裁，眾家射手將前進苗栗縣知名景點「西湖渡假村」，也是名古屋亞運前最後一場賽事。
例行賽前四名晉級季後賽，目前安全名單內依序為彰化銀行（29分）、新北凱撒（26分）、新濠建設（24分）、新竹市愛山林（23分），第五、六名是協會青年隊（21分）與寒舍集團（15分），不過後兩者都少賽一場（一場6點），協會青年還有機會。
彰化銀行近況絕佳，近兩周一口氣從晉級邊緣衝上龍頭，上周3戰18點狂掃14點，當中名古屋亞運國手李彩綺個人、團體6戰全勝，似乎已為國際賽做足準備。
今年亞運將於19日於日本名古屋開幕，射箭項目26日進行，反曲弓國手為男子湯智鈞、鄭祥輝（新北凱撒）、林子翔（新竹市愛山林），女子風佑築（新濠建設）、李彩綺（彰化銀行）、許芯慈。複合弓國手為男子顏子翔（協會青年）、張正韋（新濠建設）、陳界綸（新北凱撒），女子黃逸柔（新北凱撒）、陳怡瑄（新濠建設）、陳芳翊（協會青年）。
12日賽程為上午8時新北凱撒對協會青年、10時15分新濠建設對寒舍集團、12時30分新竹市愛山林對彰化銀行，14時45分進行協會青年與寒舍集團的補賽。
13日時間與12日相同，僅沒有補賽，依序為寒舍集團對協會青年、新北凱撒對彰化銀行、新濠建設對新竹市愛山林。比賽全程在官方YouTube頻道直播（https://www.youtube.com/@ceal8764/streams）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。