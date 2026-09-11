體操選手世錦賽「被棄賽」 家屬告體操協會秘書長背信

屏東體操選手潘采宸、李佳蔚取得今年荷蘭世界競技體操錦標賽參賽機會，體操協會在未告知選手及教練下回覆放棄。民進黨立委徐富癸昨偕選手家屬赴屏東地檢署，按鈴告發體協秘書長江建東涉嫌背信罪。潘采宸阿嬤蔡玉華說，她不懂體協長官為何這麼做？她有太多心酸，提告就是嚥不下這口氣，一定幫孫子討公道，「體協敢做就要敢承擔」。

體操協會八月廿日清晨四時許收到國際體操總會通知，潘采宸、李佳蔚取得世錦賽遞補資格，須在約廿五小時內回覆是否參賽。江建東獲報後認為，須依內部程序召開相關會議處理，但期限過於急迫，在未通知教練及選手下，直接向國際體操總會回覆「不參賽」。

教練邱意婷直到八月廿七日向體協詢問後，才知兩名選手「被棄賽」。她要求協會再向國際體操總會爭取，但相關名額已分配給其他國家，無法恢復。兩名選手知情後痛哭失聲，直問為什麼都沒人問過她們要不要去？

體協九月九日再發聲明指控「教練未主動通報，且兩名選手實測得分客觀上未達國家代表隊出賽的專業標準」，再次引爆眾怒。

體操協會事發後兩度發出聲明致歉，運動部也已要求協會十日內提出完整檢討報告和具體改善措施。體協承認因內部橫向聯繫與訊息傳遞產生時間差，未能第一時間將遞補訊息轉知教練與選手，未來將建構更緊密的「雙向同步回報應變系統」。

運動部表示，體協該案件已列入一一六年經費補助缺失紀錄，作為後續補助經費審酌參據，也一併要求協會於檢討報告中提出完整依據及說明。未來針對國際總會通知期限急迫的遞補案件，應建立以保障選手參賽權益為優先的緊急處理機制，避免因內部行政程序再次造成選手喪失參賽機會。

運動部也表示，針對外界要求撤換協會秘書長，將等協會提出完整資料後通盤檢討，若協會未提出具體改善措施或經檢視有符合「國民體育法」第四十三條情形，運動部將依法續處。國民體育法第四十三條是指特定體育團體有違反法令、章程或妨害公益情事者，各該主管機關得警告、撤銷其決議、停止其業務之全部或部分，最重可移送主管機關命令解散。

徐富癸說，體協是辦理體操國家代表隊參與國際賽事的唯一對外窗口，國家代表隊選手參賽事項，依法屬選訓委員會職權。潘采宸、李佳蔚經多年訓練獲得世錦賽參賽機會，接受或放棄除參考選手意願，依法應由選訓委員會決議，絕非秘書長得以獨斷專行；江建東未恪守職責、濫用職權，剝奪選手登上國際舞台競技權益，應追究到底。