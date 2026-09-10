排球／登峰造極上海格致中學還在適應 中山工商直落三贏得首勝

2026登峰造極青年排球邀請賽今天賽程，高中女子組的中山工商和上海格致中學昨天休兵，今天都是首戰。兩岸勁旅交鋒，中山工商最終以25：22、25：14、25：21拿下首勝。

中山工商擁有14座高中排球聯賽（HVL）冠軍頭銜，第1局開局，中山工商打出5：1攻勢，隨後拉開至11：4、13：7。首度參賽的上海格致中學逐漸暖開身手，一度追成20：22，可惜緊要關頭發球失誤，中山工商以25：22拿下首局。

第2局開局就互別苗頭，不過到了中段，上海格致中學出現一波亂流，中山工商趁機拉開到11：5，再以25：14拿下。第3局中山工商打出6：1開局，上海格致中學雖然一度以11：10超前，兩隊拉鋸，彼此都即時調整對應。隨後中山工商穩住尾盤拉開至22：18，最後以較佳的團隊默契，以25：21獲勝。

球評楊孟樺賽後分析，此役中山工商較少出現非受迫性失誤，「不會隨便失誤這點很好，加上連結也較出色，不會因為節奏變化而沒有連貫，能夠即時反應，期待中山在新學年HVL有更好發揮。」

中山工商廖心妤今天攻擊表現獲得肯定，對於如何把握住機會？廖心妤透露，老師有教，要創造自己有利的攻擊位置，例如改變助跑方式或是攻擊角度。她也認為，由於對手身高較高，發球掉球比較快，因此接發球，要比較注意在前面的球。

上海格致中學總教練楊婕表示，很開心有機會參加比賽，由於台灣球隊打法上不太一樣，今天場地沒有適應過，加上昨天輪空，可能導致隊員開局前兩局一直在適應，第三局稍微好一點。

這次來台交流，楊婕希望小朋友都打出自己的水平，「成績肯定盡量還是能往前面打，今天每個人的發揮不是最好的狀態，希望後面比賽能夠越來越好。」