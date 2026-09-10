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台新新光Fun Run台北站歡樂開跑 邀民眾暢遊動物樂園

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
「2026台新新光全國Fun Run」台北站廣邀近千位民眾齊聚動物園熱鬧開跑。圖／新光人壽提供
「2026台新新光全國Fun Run」台北站廣邀近千位民眾齊聚動物園熱鬧開跑。圖／新光人壽提供

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「2026台新新光全國Fun Run」首場台北站日前熱鬧開跑，近千位保戶與民眾齊聚動物園，一起走出戶外、跑出健康。

新光人壽與動物園的淵源始於40年前，來自非洲喀麥隆的瀕危物種金剛猩猩「寶寶」被走私來台，新光人壽得知「寶寶」面臨遣返，捐款買下金剛寶寶並贈送給動物園；新壽歡慶創業25週年之際，懷著回饋社會的理念，於動物園捐贈興建專為世界珍稀動物量身建造的「新光特展館」，成為野生動物保育與生命教育的重要場館，大幅提升國人的保育意識。

新光人壽長期支持生態保育，近年積極透過復育造林及海洋淨化行動，為生物創造穩定繁衍的棲地，以守護生態平衡，維持生物多樣性。今年適逢動物園遷園40周年，同時也是動物園之友協會成立40年，新光人壽特別邀請台北市立動物園以及台北市動物園之友協會共同舉辦「2026台新新光全國Fun Run」，並將本場活動報名費捐贈予台北市動物園之友協會，以實際行動支持台灣動物保育及環境永續議題。

市立動物園園長朱孝芬表示，很高興能與新光人壽攜手合作，將健康、運動與動物保育結合，透過輕鬆有趣的「微路跑」，讓大家在跑跑走走的過程中，親近自然、認識動物，也把保育的觀念帶回家。希望大家在活動過程，別忘了看看身邊的動物朋友，想一想我們還能為牠們、為自然多做些什麼，因為每一個小小的行動，都可能成為守護野生動物未來的一大步。

1986年動物園遷園時舉辦動物大搬家遊行，在快樂天堂的歌聲中，載著動物的專車自圓山出發，一路抵達木柵新園區，穿越整座城市的盛大遊行，民眾扶老攜幼參與活動，宛如一場城市嘉年華，至今還有許多人記得那場盛會的喜悅和幸福感。本次「2026台新新光全國Fun Run」重現當年盛況，以「動物╳樂園」為主題，將Fun Run賽道及會場打造成充滿童趣與自然氣息的樂園，透過親子同樂在互動中獲得珍貴的自然保育體驗，喚醒大小朋友對動物保育的重視。

新光人壽全國健行自開辦以來，已陪伴數十萬民眾走出健康生活，隨著台灣跑步人口與日俱增，正式轉型為Fun Run微路跑。「2026台新新光全國Fun Run」接下來將分別在9月12日、10月4日，舉辦台中麗寶樂園場及高雄義大世界場，現場準備豐富主題與互動體驗，也搭配新光人壽「Go健康GoFit」計畫，持續推廣健康生態圈，期待陪伴更多保戶與民眾，透過運動養成良好生活習慣，成為台灣最具溫度的健康守護者。

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