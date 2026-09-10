金門馬拉松休閒組來了！9/16五鄉鎮同步報名 限額400名額滿為止

眾所矚目的「2027第20屆金門馬拉松」將於明年1月16日登場，為方便服務不熟悉網路報名的鄉親、長輩參加，金門縣政府協調五鄉鎮公所設置現場報名服務台，9月16日上午10時至下午4時同步受理休閒組報名，中午不休息，限額400名，額滿即止。

此次現場報名地點包括金城鎮公所、金湖鎮公所、金寧鄉公所、金沙鎮公所及烈嶼鄉公所，有意參加的縣民可把握機會，就近完成報名，一起跑進第20屆金門馬拉松。

今年休閒組不只讓民眾「跑健康」，賽事也準備多項在地特色好康，其中最受矚目的就是「跑者等重高粱酒翹翹板摸彩大獎」，參賽者有機會抱回與自身重量相當的金門高粱酒禮品，讓跑步增添幾分「重量級」驚喜。

除了摸彩，參賽者還可憑券享用金門特色風味餐，跑完補充體力之餘，也能品嘗在地美食；完成賽程後，憑號碼布還可領取完賽紀念酒，每名完賽者均可獲得58度、300ml活動紀念酒，為這趟馬拉松留下專屬紀念。

縣府表示，休閒組並非以競速為主，而是強調全民參與及樂活運動，不論是第一次挑戰路跑，或邀親朋好友、全家大小一起上場，都能在賽道上享受運動與沿途風景。尤其適合平時較少參加正式賽事、但想用輕鬆方式體驗金門馬拉松的民眾。

現場報名每人200元，報名時須備妥參賽者個人資料，包括姓名、身分證字號、出生年月日、手機、電子信箱、衣服尺寸及緊急聯絡人等資料；活動服裝尺寸提供M至2XL。

完成報名後，可選擇「現場領取」或「宅配到府」，若選擇宅配需另付運費。現場繳費方式則統一採現金支付，報名費及宅配費均不接受刷卡或行動支付。

縣府提醒，休閒組現場報名僅開放400個名額，採額滿為止，提醒有意參加的鄉親及早準備資料、把握報名機會，明年1月16日一起用腳步迎接第20屆金門馬拉松。