馬英九告別日月潭泳渡12度參賽成句點 76歲日本泳者接棒

前總統馬英九去年完成第12度日月潭萬人泳渡，今年卻確定缺席。南投縣政府表示，今年報名已截止，馬英九方面始終未主動聯繫，確定不會參加，也讓他連續多屆參與的泳渡紀錄暫告一段落。

日月潭萬人泳渡將9月20日登場，馬英九是否繼續參加，受到外界關注。南投縣政府表示，過去馬英九參加泳渡，都是由他方面主動與主辦單位聯繫，但今年報名截止前後都沒有接獲消息，因此今年確定不會參加。

馬英九去年以75歲之齡完成第12度泳渡挑戰，花2小時41分游完約3公里，比2024年快12分鐘。當時主辦單位開放75至79歲高齡專案，馬英九經審核後參賽，完成第12次挑戰。

馬英九曾透露，2016年卸任後仍維持每周游泳3次、每次1000公尺的習慣，去年下水前雖曾發生腳滑小插曲，仍順利完成泳渡，還笑稱每年來游泳可以保持健康、老得比較慢。

馬英九今年確定缺席，並不代表高齡泳渡制度喊卡。教育處表示，高齡組今年仍開放，已有76歲日本泳者符合資格報名參加，還將帶著日本身障人士一同下水。

主辦單位指出，高齡參賽者雖然可以挑戰泳渡，但資格與安全條件都會嚴格限制，並須安排陪游教練同行，以降低長距離泳渡可能發生的風險。

從75歲完成第12度泳渡，到今年確定缺席，馬英九過去多年在日月潭泳渡留下鮮明身影。今年則由76歲日本泳者接棒挑戰，高齡參賽制度仍持續，縣府也強調，年齡越高，安全把關越不能鬆懈。

日月潭國際萬人泳渡去年首度自75歲放寬至79歲，前總統馬英九透過「專案申請」，第十二度參加這項體育盛事。聯合報系資料照

日月潭萬人泳渡將在9月20日舉行，今年有超過2萬1千名選手參與這項運動盛事。記者江良誠／攝影