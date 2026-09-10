快訊

7月銷售重挫三成！LV贏了官司竟賠上消費者 一朵四瓣花掀精品風暴

高金助理涉共諜案…辦公室主任已遭羈押 身分竟是「陳耀訓胞兄」

聽新聞
0:00 / 0:00

馬英九告別日月潭泳渡12度參賽成句點 76歲日本泳者接棒

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
去年75歲的前總統馬英九經專案申請獲准，第12度下水挑戰日月潭泳渡。聯合報系資料照
去年75歲的前總統馬英九經專案申請獲准，第12度下水挑戰日月潭泳渡。聯合報系資料照

2026名古屋亞運

前總統馬英九去年完成第12度日月潭萬人泳渡，今年卻確定缺席。南投縣政府表示，今年報名已截止，馬英九方面始終未主動聯繫，確定不會參加，也讓他連續多屆參與的泳渡紀錄暫告一段落。

日月潭萬人泳渡將9月20日登場，馬英九是否繼續參加，受到外界關注。南投縣政府表示，過去馬英九參加泳渡，都是由他方面主動與主辦單位聯繫，但今年報名截止前後都沒有接獲消息，因此今年確定不會參加。

馬英九去年以75歲之齡完成第12度泳渡挑戰，花2小時41分游完約3公里，比2024年快12分鐘。當時主辦單位開放75至79歲高齡專案，馬英九經審核後參賽，完成第12次挑戰。

馬英九曾透露，2016年卸任後仍維持每周游泳3次、每次1000公尺的習慣，去年下水前雖曾發生腳滑小插曲，仍順利完成泳渡，還笑稱每年來游泳可以保持健康、老得比較慢。

馬英九今年確定缺席，並不代表高齡泳渡制度喊卡。教育處表示，高齡組今年仍開放，已有76歲日本泳者符合資格報名參加，還將帶著日本身障人士一同下水。

主辦單位指出，高齡參賽者雖然可以挑戰泳渡，但資格與安全條件都會嚴格限制，並須安排陪游教練同行，以降低長距離泳渡可能發生的風險。

從75歲完成第12度泳渡，到今年確定缺席，馬英九過去多年在日月潭泳渡留下鮮明身影。今年則由76歲日本泳者接棒挑戰，高齡參賽制度仍持續，縣府也強調，年齡越高，安全把關越不能鬆懈。

日月潭國際萬人泳渡去年首度自75歲放寬至79歲，前總統馬英九透過「專案申請」，第十二度參加這項體育盛事。聯合報系資料照
日月潭國際萬人泳渡去年首度自75歲放寬至79歲，前總統馬英九透過「專案申請」，第十二度參加這項體育盛事。聯合報系資料照

日月潭萬人泳渡將在9月20日舉行，今年有超過2萬1千名選手參與這項運動盛事。記者江良誠／攝影
日月潭萬人泳渡將在9月20日舉行，今年有超過2萬1千名選手參與這項運動盛事。記者江良誠／攝影

日月潭萬人泳渡將在9月20日舉行，今年有超過2萬1千名選手參與這項運動盛事。記者江良誠／攝影
日月潭萬人泳渡將在9月20日舉行，今年有超過2萬1千名選手參與這項運動盛事。記者江良誠／攝影

日月潭 馬英九 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「野生馬英九」現身任內發包的淡江大橋 監控室執勤驚喜發現

台大校園化身5.3KM賽道 翁滋蔓相約全民12月土木盃開跑

88歲冒險家凌雲壯志 再度挑戰獨駕橫越太平洋

屏東體操選手遭放棄世錦賽資格 徐富癸要求究責

相關新聞

馬英九告別日月潭泳渡12度參賽成句點 76歲日本泳者接棒

前總統馬英九去年完成第12度日月潭萬人泳渡，今年卻確定缺席。南投縣政府表示，今年報名已截止，馬英九方面始終未主動聯繫，確定不會參加，也讓他連續多屆參與的泳渡紀錄暫告一段落。

排球／企業、台體聯手 三福產業男排進軍企業聯賽

三福產業集團與台灣體大今天舉行「三福產業男子排球隊（SUNFORD Volleyball Team）」成軍記者會，正式進軍新賽季企業排球聯賽，球隊以實力堅強的臺體大男排為班底，結合校方運動產業學院跨系所營運資源，打造臺灣首座「大學型企業排球品牌」。

兄弟反目擂台算總帳！網紅拳手麥肯對決英國硬漢史塔克 13日1時DAZN直播跨界拳擊大戰

Jordan McCann與Big Stacks 9月13日凌晨1點擂台算帳，Jade Jones對決Sheena，DAZN直播九場賽事。

體操女將世錦賽被棄賽 徐富癸陪家屬控告體協秘書長江建東背信

屏東體操選手潘采宸、李佳蔚取得今年荷蘭鹿特丹世界競技體操錦標賽參賽機會，卻被體操協會在未告知選手及教練的情況下回覆放棄。立委徐富癸今天上午9時與律師程耀樑、教練邱意婷、兩名選手家屬等人前往屏東地檢署按鈴申告，針對體操協會現任秘書長江建東提起刑事「背信罪」告訴暨告發。

體操選手世錦賽資格遭放棄 體操協會秘書長挨告背信

屏東縣體操選手潘采宸與李佳蔚世錦賽參賽機會遭中華民國體操協會放棄，民主進步黨籍立法委員徐富癸今天陪家屬到台灣屏東地方檢察...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。