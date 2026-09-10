排球／企業、台體聯手 三福產業男排進軍企業聯賽

三福產業集團與台灣體大今天舉行「三福產業男子排球隊（SUNFORD Volleyball Team）」成軍記者會，正式進軍新賽季企業排球聯賽，球隊以實力堅強的臺體大男排為班底，結合校方運動產業學院跨系所營運資源，打造臺灣首座「大學型企業排球品牌」。

今天記者會運動部、中華民國排球協會、三福產業集團、全國體總與臺灣體大校方代表皆親臨現場，共同見證這項開拓臺灣運動產業產學融合新局的時刻。臺灣體大運動產業學院院長黃彥翔指出，這項合作計畫的核心在於由產業學院作為治理中樞，學生透過球隊運作進行賽務管理、媒體新聞專題與實作，打造深具代表性的大學企業運動品牌。

臺灣體大男排隊史輝煌，曾獲101學年度大專排球聯賽公開一級男生組亞軍、112年華宗盃全國排球錦標賽社會男子組亞軍，以及第30屆永信盃全國排球錦標賽社會男子組冠軍。本季球隊由董事長蕭俊傑親自出任領隊，總教練由吳昱成掛帥執教，並由現任臺體男排總教練吳忠政擔任球隊顧問，展現強大教練團後盾與問鼎企排的雄厚戰力。

記者會中也正式亮相球隊主視覺與專屬戰袍，全隊以猛勁敏捷的「老虎」為圖騰標識，主色系採用沉穩的黑色與熱血的紅色，象徵冷靜應戰的戰術素養以及渴望勝利的拼搏意志。新賽季三福產業男排將以臺灣體育運動大學為主場，全隊抱持「球不落地、永不放棄」的精神，全力向各路勁旅發起挑戰。

三福產業協理蕭力瑋代表球團表示，三福產業深耕一甲子，始終秉持誠信、踏實與深耕在地之精神，「董事長蕭俊傑曾為自由車國手，深知運動員培育的艱辛與運動品牌的價值。三福產業參與企業排球聯賽，是企業落實社會責任與跨足運動產業的重要里程碑。我們期待球隊穩紮穩打，以『每一步走得穩、走得長久』的企業信念，陪伴選手追逐夢想，創造長遠品牌價值。」

國立臺灣體育運動大學副校長張振岡指出，臺體大擁有深厚競技傳統與完整運動產業學院體系，感謝三福產業的大力支持，「本次合作跳脫以往單向的資金贊助，而是將球團營運納入學校教學體系，由運動產業學院統籌，讓選手在場上奮戰的同時，校內各系學生也能親身投入主 場經營與媒體傳播實務，真正達成『育才、競賽、產業實作』三位一體。」

中華民國體育運動總會秘書長王景成表示，他以身為臺體校友為榮，祝福球隊能有亮眼戰績。