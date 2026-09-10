兄弟反目擂台算總帳！網紅拳手麥肯對決英國硬漢史塔克 13日1時DAZN直播跨界拳擊大戰

跨界拳擊戰火即將點燃！全球領先運動娛樂串流平台DAZN將於台灣時間9月13日周日凌晨1點帶來Misfits Boxing大戰，當晚由曼徹斯特饒舌歌手麥肯(Jordan McCann)對決自稱「英國最硬漢」的網路實況主史塔克(Big Stacks)，昔日好友因一場場外衝突徹底決裂，如今將恩怨一路帶進擂台。女子賽事同樣吸睛，兩屆奧運跆拳道金牌得主瓊斯(Jade Jones)強碰「匈牙利颶風」巴托莉(Sheena Bathory)，從私人恩怨到跨界對決，一晚九場賽事輪番上陣，並由主播張鎮麟帶來中文轉播，台灣觀眾可透過DAZN串流平台以及電視頻道DAZN1、DAZN3鎖定完整戰況。

一拳打碎兄弟情 麥肯、史塔克正面清算

麥肯與史塔克的恩怨堪稱今年Misfits Boxing最具話題性的對決之一。麥肯是來自曼徹斯特的饒舌歌手，史塔克則以「英國最硬漢」的強悍網路形象受到關注，兩人的關係卻在今年6月曼徹斯特賽事週徹底決裂。公開活動期間，麥肯突然揮拳擊中史塔克，造成對方嘴唇受傷，衝突畫面隨即在網路瘋傳，雙方之後更持續透過網路社群隔空交火。雙方上一場Misfits賽事皆吞下敗仗，如今再度踏上拳台，不只要拳力求勝，更要親手了結彼此的私人恩怨。這場「饒舌歌手 vs 英國最硬漢」將擔任當晚主賽，究竟誰能用拳頭替這段恩怨畫下句點，勢必成為全晚最大焦點。

奧運金牌對決「匈牙利颶風」 女子大戰同樣火爆

另一場備受期待的女子大戰，由英國跆拳道名將瓊斯迎戰匈牙利格鬥好手巴托莉。瓊斯曾在2012年倫敦奧運與2016年里約奧運兩度摘下跆拳道金牌，如今跨出熟悉領域挑戰拳擊，將奧運級的速度、靈活步帶進拳台；巴托莉則擁有MMA格鬥背景，並曾參與Power Slap掌摑賽，以強悍力量與侵略風格受到矚目。兩人今年6月便曾在擂台上公開叫陣，如今正式碰頭，「奧運技術」迎戰「強勢重拳」，截然不同的戰鬥風格，讓勝負更添懸念。

除了兩場重頭戲，當晚戰卡更集結不同領域的跨界人物，包括 Joe Laws vs Harley Benn、Jack Kay vs Gareth Kelly、Armz vs Kelz、Wil Anderson vs Luke Dyson、Ashley Tebi vs Warren Spencer、Callum Chester vs Kane West、Amelia Hewitt vs Lisamarie Hacobian 等七組賽事。從職業拳手、歌手、實境秀明星、社群網紅到MMA選手齊聚擂台，展現Misfits Boxing將娛樂話題與拳擊競技結合的獨特風格。

DAZN長期深耕全球拳擊市場，持續攜手世界級拳擊推廣品牌，鞏固全球拳擊之家（Global Home of Boxing）的定位，將國際拳壇精彩賽事帶給全球超過 200 個市場的觀眾。DAZN Taiwan也透過串流平台與 DAZN1、DAZN3電視頻道，讓台灣拳迷能更便利地透過大螢幕感受拳拳到肉的臨場震撼。本週日 9 月 13 日凌晨 1 點起，鎖定 DAZN 串流平台、DAZN1、DAZN3，由主播張鎮麟全程中文轉播，九場賽事接力開打，陪伴台灣拳迷直擊Misfits Boxing跨界拳擊之夜。