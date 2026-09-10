體操女將世錦賽被棄賽 徐富癸陪家屬控告體協秘書長江建東背信

屏東體操選手潘采宸、李佳蔚取得今年荷蘭鹿特丹世界競技體操錦標賽參賽機會，卻被體操協會在未告知選手及教練的情況下回覆放棄。立委徐富癸今天上午9時與律師程耀樑、教練邱意婷、兩名選手家屬等人前往屏東地檢署按鈴申告，針對體操協會現任秘書長江建東提起刑事「背信罪」告訴暨告發。

徐富癸指出，中華民國體操協會是我國辦理體操國家代表隊參與國際賽事的唯一對外窗口，關於國家代表隊選手參賽事項，依法屬選訓委員會的職權範圍。潘采宸、李佳蔚經多年訓練及參賽累積，獲得今年世界競技體操錦標賽參賽機會；對於接受或放棄該項參賽機會，除參考選手參賽意願外，依法應由選訓委員會決議，絕非秘書長個人得以獨斷專行。

依目前掌握資料，體操協會秘書長江建東在未事先告知選手及教練，也未見選訓委員會作成相關決議情況下，竟然逕自代表協會回覆國際體操總會（WG）放棄參賽機會。

協會事後甚至在聲明稿中指控教練未主動通報，並稱兩名選手實測得分仍具相當差距，客觀上未達國家代表隊出賽的專業標準，此舉不僅嚴重損害體操協會的公共信任與運作體制，也直接剝奪選手代表國家登上世界舞台競技的權益，已涉嫌觸犯刑法第342條背信罪。

徐富癸強調，體育團體的運作攸關國家體育長遠發展與選手一生心血，秘書長身負重任，卻未恪守職責、濫用職權，對基層選手造成無可挽回的傷害，應追究到底，務必給選手、教練及社會大眾一個公道與交代。

立委徐富癸（右）與兩名選手家屬等人前往屏東地檢署按鈴申告，針對體操協會現任秘書長江建東提起刑事「背信罪」告訴暨告發。圖／徐富癸提供