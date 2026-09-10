快訊

習近平的「江式遺產」？解讀高調紀念江澤民的政治涵義

亞運／中華隊男籃助教買票才能進場 籃協：事前就知情、門票協會自付

赴美覓職爆爭議 校長高為元親上火線致歉：非把清大當備胎

聽新聞
0:00 / 0:00

體操選手世錦賽資格遭放棄 體操協會秘書長挨告背信

中央社／ 屏東縣10日電
屏東體操選手的世錦賽遞補資格，在未被告知情況下遭中華民國體操協會放棄，民進黨立委徐富癸9日偕同選手家屬舉行記者會，選手潘采宸的阿嬤（前）淚訴協會不給孩子機會。中央社
屏東體操選手的世錦賽遞補資格，在未被告知情況下遭中華民國體操協會放棄，民進黨立委徐富癸9日偕同選手家屬舉行記者會，選手潘采宸的阿嬤（前）淚訴協會不給孩子機會。中央社

屏東縣體操選手潘采宸與李佳蔚世錦賽參賽機會遭中華民國體操協會放棄，民主進步黨籍立法委員徐富癸今天陪家屬到台灣屏東地方檢察署提告協會秘書長江建東涉背信罪。

截至發稿時，經記者多次聯繫，仍暫無法取得協會與江建東回應。

潘采宸的阿嬤接受媒體聯訪表示，心情很複雜，不知如何表達，希望能得到明確、公正答覆，給教練及選手交代。

徐富癸說，參賽資格除參考選手意願，依法應由選訓委員會決議，絕非協會秘書長得以專斷獨行，卻在未事先告知選手及教練、也未見選訓委員會作成相關決議情況下，逕自回覆國際體操總會放棄參賽。

徐富癸表示，協會事後甚至指教練未主動通報，並稱2名選手實測得分仍具相當差距，客觀上未達國家代表隊出賽專業標準，嚴重損害體協公共信任與運作體制，剝奪選手代表國家登上世界舞台競技權。

律師程耀樑說，後續是否有相關共犯，將依檢察官偵查後提告，民事部分也在蒐集損害證據。

2026世界競技體操錦標賽10月17日起在荷蘭鹿特丹登場，李佳蔚與潘采宸分別獲地板、高低槓遞補參賽資格，但體協考量行政程序來不及，回覆總會不參賽。

世錦賽 秘書長 徐富癸 體協

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

屏東體操選手遭放棄世錦賽資格 徐富癸要求究責

影／體操選手潘采宸、李佳蔚「被棄賽」 阿嬤哭訴：為什麼不給機會？

體協亂操作屏東2體操女將無緣世錦賽 周春米發文要求徹查失職

國小體育班逐步落日 不再新設

相關新聞

體操女將世錦賽被棄賽 徐富癸陪家屬控告體協秘書長江建東背信

屏東體操選手潘采宸、李佳蔚取得今年荷蘭鹿特丹世界競技體操錦標賽參賽機會，卻被體操協會在未告知選手及教練的情況下回覆放棄。立委徐富癸今天上午9時與律師程耀樑、教練邱意婷、兩名選手家屬等人前往屏東地檢署按鈴申告，針對體操協會現任秘書長江建東提起刑事「背信罪」告訴暨告發。

體操選手世錦賽資格遭放棄 體操協會秘書長挨告背信

屏東縣體操選手潘采宸與李佳蔚世錦賽參賽機會遭中華民國體操協會放棄，民主進步黨籍立法委員徐富癸今天陪家屬到台灣屏東地方檢察...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。