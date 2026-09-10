體操選手世錦賽資格遭放棄 體操協會秘書長挨告背信

屏東縣體操選手潘采宸與李佳蔚世錦賽參賽機會遭中華民國體操協會放棄，民主進步黨籍立法委員徐富癸今天陪家屬到台灣屏東地方檢察署提告協會秘書長江建東涉背信罪。

截至發稿時，經記者多次聯繫，仍暫無法取得協會與江建東回應。

潘采宸的阿嬤接受媒體聯訪表示，心情很複雜，不知如何表達，希望能得到明確、公正答覆，給教練及選手交代。

徐富癸說，參賽資格除參考選手意願，依法應由選訓委員會決議，絕非協會秘書長得以專斷獨行，卻在未事先告知選手及教練、也未見選訓委員會作成相關決議情況下，逕自回覆國際體操總會放棄參賽。

徐富癸表示，協會事後甚至指教練未主動通報，並稱2名選手實測得分仍具相當差距，客觀上未達國家代表隊出賽專業標準，嚴重損害體協公共信任與運作體制，剝奪選手代表國家登上世界舞台競技權。

律師程耀樑說，後續是否有相關共犯，將依檢察官偵查後提告，民事部分也在蒐集損害證據。

2026世界競技體操錦標賽10月17日起在荷蘭鹿特丹登場，李佳蔚與潘采宸分別獲地板、高低槓遞補參賽資格，但體協考量行政程序來不及，回覆總會不參賽。