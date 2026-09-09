排球／登峰造極邁入第五屆 勁旅上海格致中學女排來台交流

2026登峰造極青年排球邀請賽今年邁入第五屆，今天起至14日在台北體育館一樓登場，除了台灣傳統勁旅，更邀請深圳龍崗布吉中學男排和上海格致中學女排來台，期望透過校際交流，增加選手比賽經驗，培養出優秀選手。

賽事由中華文化教育暨體育交流促進會主辦；台北市政府體育局、台北市政府教育局、台北市體育總會、台灣職業排球聯盟協辦；特別感謝運動部、運動部全民運動署、中華民國排球協會。

參賽隊伍部分，高中男子組有豐原高商、華僑高中、建國中學、福誠高中、內湖高工、苑裡高中、屏榮高中、深圳龍崗布吉中學。高中女子組有東山高中、內湖高中、華僑高中、鶯歌工商、中山工商、上海格致中學。賽制方面，男子組採分組晉級決賽、女子組採單循環賽制。

值得關注的是，上海格致中學女排是屢創佳績的頂尖排球勁旅，領軍的總教練楊婕，是前中國女排隊主力，曾獲得2010年廣州亞運冠軍、2011年亞錦賽冠軍和2011年世界盃季軍。

東山高中今天以25：11、25：14、23：25、25：17擊敗內湖高中取得開門紅。東山高中球員張卉姍被問到新學年期許時，她靦腆地表示，「老師說，我們穿上東山高中衣服，就只有一個目標（冠軍）而已。」

豐原高商也在114學年度HVL完成三連霸、奪下隊史第14座冠軍。今天以25：19、25：17、25：14擊敗建國中學。豐原高商教練吳冠杰表示，新學年的第一場比賽還算滿意，球員有在狀況中，雖然新生跟學長打起來還是有點緊張，畢竟國中和高中的強度不一樣，希望新生慢慢吸收經驗，新學年一步一步來。

另外，登峰造極除了青年學子，今年特別企劃公益體育排球表演賽，邀集台灣職業排球聯盟的好手，與台北鯨華女子排球隊組成兩隊，將在13日展開精彩交流。