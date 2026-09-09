快訊

美中俄將舉行三方會談？普亭與川普通話 克宮曝雙方討論內容

出門帶傘！東北季風影響全台濕涼 這地降雨最明顯

聽新聞
0:00 / 0:00

登峰造極青年排球邀請賽邁入第五屆 東山高中、豐原高商首日開出紅盤

聯合新聞網／ 綜合報導
東山高中今天以25比11、25比14、23比25、25比17擊敗內湖高中取得開門紅。 主辦單位提供
東山高中今天以25比11、25比14、23比25、25比17擊敗內湖高中取得開門紅。 主辦單位提供

2026登峰造極青年排球邀請賽今年邁入第五屆，今天（9日）起至14日在台北體育館一樓登場，除了台灣傳統勁旅，更邀請深圳龍崗布吉中學男排和上海格致中學女排來台，期望透過校際交流，增加選手比賽經驗，培養出優秀選手。

賽事由中華文化教育暨體育交流促進會主辦；台北市政府體育局、台北市政府教育局、台北市體育總會、台灣職業排球聯盟協辦；特別感謝運動部、運動部全民運動署、中華民國排球協會。

參賽隊伍部分，高中男子組有豐原高商、華僑高中、建國中學、福誠高中、內湖高工、苑裡高中、屏榮高中、深圳龍崗布吉中學。

高中女子組有東山高中、內湖高中、華僑高中、鶯歌工商、中山工商、上海格致中學。賽制方面，男子組採分組晉級決賽、女子組採單循環賽制。

勁旅上海格致中學女排來台交流

勁旅上海格致中學女排來台交流。 主辦單位提供
勁旅上海格致中學女排來台交流。 主辦單位提供

值得關注的是，上海格致中學女排是屢創佳績的頂尖排球勁旅，領軍的總教練楊婕，是前中國女排隊主力，曾獲得2010年廣州亞運冠軍、2011年亞錦賽冠軍和2011年世界盃季軍。

邀請賽今年邁入第五屆，歷屆男子組冠軍依序是華僑高中、豐原高商、內湖高工和華僑高中；歷屆女子組冠軍依序是鶯歌工商、東山高中、東山高中、東山高中。

山高中球員張卉姍被問到新學年期許時，她靦腆地表示，「老師說，我們穿上東山高中衣服，就只有一個目標(冠軍)而已。」 主辦單位提供
山高中球員張卉姍被問到新學年期許時，她靦腆地表示，「老師說，我們穿上東山高中衣服，就只有一個目標(冠軍)而已。」 主辦單位提供

東山高中除了在登峰造極的成績亮眼，更在114學年度高中排球甲級聯賽（HVL）完成3連后，奪下隊史第8座冠軍。

東山高中今天以25比11、25比14、23比25、25比17擊敗內湖高中取得開門紅。東山高中球員張卉姍被問到新學年期許時，她靦腆地表示，「老師說，我們穿上東山高中衣服，就只有一個目標（冠軍）而已。」

豐原高商今天以25比19、25比17、25比14擊敗建國中學。 主辦單位提供
豐原高商今天以25比19、25比17、25比14擊敗建國中學。 主辦單位提供

豐原高商也在114學年度HVL完成三連霸、奪下隊史第14座冠軍。今天以25比19、25比17、25比14擊敗建國中學。

豐原高商教練吳冠杰表示，新學年的第一場比賽還算滿意，球員有在狀況中，雖然新生跟學長打起來還是有點緊張，畢竟國中和高中的強度不一樣，希望新生慢慢吸收經驗，新學年一步一步來。

另外，登峰造極除了青年學子，今年特別企劃公益體育排球表演賽，邀集台灣職業排球聯盟的好手，與台北鯨華女子排球隊組成兩隊，將在13日展開精彩交流。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

影／體操選手潘采宸、李佳蔚「被棄賽」 阿嬤哭訴：為什麼不給機會？

體操選手潘采宸、李佳蔚取得今年荷蘭鹿特丹世界競技體操錦標賽參賽機會，卻被體操協會在未告知選手及教練的情況下回覆放棄。立委徐富今天開記者會為選手發聲，采宸的阿嬤聲淚俱下控訴體協「為什麼不給她機會？她這麼辛苦！」

登峰造極青年排球邀請賽邁入第五屆 東山高中、豐原高商首日開出紅盤

第五屆登峰造極青年排球邀請賽9日起至14日於臺北體育館登場，東山高中、豐原高商首日告捷，上海格致中學女排來臺交流。

台大校園化身5.3KM賽道 翁滋蔓相約全民12月土木盃開跑

「2026第五屆台大土木盃校園之美路跑」將於12月5日將在國立台灣大學登場，預計號召3000名跑者齊聚校園，本活動不限台大師生及校友，全國民眾皆可報名參加，邀請大家用腳步探索台大，感受結合校園景觀、團隊合作與特色美食的路跑體驗。

排球／男排亞錦賽中華隊惜敗泰國 第7種子闖8強

在日本舉行的亞洲男子排球錦標賽，中華隊今天分組最終戰面對泰國隊，可惜在手握聽牌優勢情況下，終場以2比3遭到逆轉，確定以第...

NFL／2026新賽季開幕戰！超級盃對決再現NFL Game Pass就在DAZN

2026 NFL美式足球新賽季正式點燃戰火！全球領先運動娛樂串流平台 DAZN 陪伴全球球迷迎接全新賽季，台灣時間9月10日上午8點20分，開幕戰直接上演上季超級盃對決，由衛冕冠軍西雅圖海鷹坐鎮主場迎戰新英格蘭愛國者。歷經近七個月等待，新賽季從第一戰就火力全開，海鷹踏上衛冕之路，愛國者則帶著復仇氣勢捲土重來。從例行賽、國際賽、季後賽一路到第61屆超級盃（Super Bowl LXI），球迷都能透過DAZN上的NFL Game Pass掌握精彩戰況，不只鎖定話題大戰，更要一路追完整個賽季，成為真正的NFL鐵粉。

路跑／接力賽改為10K、半馬 亞瑟士路跑賽明年宜蘭開跑

運動品牌ASICS秉持「Sound Mind, Sound Body」的品牌精神，長期持續鼓勵大眾透過運動感受身心正向改變，更將理念延伸至年度跑步盛事「ASICS RUN」，2027年的賽事將於明年2月21日在宜蘭運動公園登場，明天中午12點起開放報名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。