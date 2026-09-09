台大校園化身5.3KM賽道 翁滋蔓相約全民12月土木盃開跑

「2026第五屆台大土木盃校園之美路跑」將於12月5日將在國立台灣大學登場，預計號召3000名跑者齊聚校園，本活動不限台大師生及校友，全國民眾皆可報名參加，邀請大家用腳步探索台大，感受結合校園景觀、團隊合作與特色美食的路跑體驗。

曾於2025年擔任活動大使、親自領跑並為完賽跑者掛上獎牌的翁滋蔓，今年也將再度出席，身為台大校友，翁滋蔓去年帶領跑者從校園出發，並在終點迎接完賽者，為活動增添不少驚喜與溫暖。今年她將再次回到熟悉的台大校園，與來自各地的跑者共同見證第五屆土木盃的重要時刻。

台大土木盃校園之美路跑今年正式邁入第五屆，活動以台大校園為賽事場域，持續串聯運動、校園探索與團隊交流，逐步發展為台大師生、校友及一般民眾都能共同參與的年度活動。本屆賽事延續台大校園路線，並透過不同距離及四人接力的設計，提供多元的參與方式。無論是否曾經在台大就讀，只要喜歡跑步、校園風景或團隊挑戰，都能走進台大，選擇適合自己的組別，以雙腳認識這座校園。

本屆賽事以每圈5.3公里為基礎，規劃「5.3K穩固基石組」、「10.6K定向水道組」、「21.2K鋼鐵之路組」及「21.2K四人橋梁接力組」四大組別。初次接觸路跑、親子家庭或想輕鬆欣賞校園景色的民眾，可以選擇完成一圈5.3公里；想進一步挑戰自己的跑者，則可選擇兩圈10.6公里，或獨自完成四圈、總長21.2公里的半馬挑戰。若不想一個人完成21.2公里，也可以邀請同學、同事、家人或跑友組成四人隊伍，由每位隊員各自完成一圈5.3公里，以接力方式合力跑完21.2公里。

活動路線以台大校園為主要場域，跑者將穿梭於校園道路、林蔭景觀及各具特色的建築之間。平時熟悉的散步場景與校園角落，在活動當天都將化為賽道，讓參加者透過一圈5.3公里的路線，以不同的速度與視角，感受台大的歷史、人文及自然景觀。除了欣賞沿途景色，本屆賽事也將把台大周邊特色及令人懷念的校園美食融入補給內容，讓跑者在補充體力的同時，也能從味覺認識台大的校園生活與周邊文化。

主辦單位表示，土木工程的核心不只是建造，也代表人與人之間的連結。活動希望透過一圈5.3公里的校園路線，連結不同年齡、不同背景的參加者，讓更多民眾走進台大，在運動過程中認識校園、體驗團隊合作，也感受土木所代表的連結精神。一個人可以挑戰21.2公里，四個人也能各跑一圈、共同完成相同距離；想輕鬆欣賞校園的民眾，則可以從5.3公里開始。無論是初次參賽者、親子家庭、學生、校友、企業團隊、跑團或一般跑者，都能找到適合自己的參與方式。

今年活動也將結合園遊及交流內容，打造一場適合全民參與的校園嘉年華。參加者報名即可獲得活動紀念衣、號碼布及100元園遊券；完成賽事後，還可獲得限定完賽獎牌、運動毛巾、環保提袋及電子完賽證書，收藏屬於第五屆台大土木盃的完賽回憶。「2026第五屆台大土木盃校園之美路跑」報名至9月30日（星期三）23時59分截止。12月5日，邀請全台跑者和翁滋蔓一起跑進台大，用一圈5.3公里欣賞校園風景，或召集四名夥伴接力完成21.2公里，在特色補給與彼此的加油聲中，創造屬於自己的台大路跑回憶。