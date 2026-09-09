排球／男排亞錦賽中華隊惜敗泰國 第7種子闖8強

在日本舉行的亞洲男子排球錦標賽，中華隊今天分組最終戰面對泰國隊，可惜在手握聽牌優勢情況下，終場以2比3遭到逆轉，確定以第7種子之姿晉級8強。

由旅日好手張育陞領軍的台灣男排，這次亞錦賽與韓國、卡達及泰國同組，前兩戰取得1勝、1負後，中華隊分組賽最終戰面對泰國隊，展現絕佳氣勢，甚至率先搶下聽牌優勢，差點就能扳倒強敵，可惜終場仍以23比25、25比22、25比23、22比25、10比15吞敗。

此役中華隊長張育陞以身作則攻下全隊最高20分，攻擊手温逸凱拿下18分，而呂姜耀凱、蔡沛彰都進帳14分，第2局替補登場改變戰局的李元則貢獻11分。

李元賽後受訪時提到，球隊在比賽後半段的接發球強度下降，成為戰局出現變化的關鍵原因，加上攻擊、舉球節奏慢慢被對手的攔網抓到，導致網前經常形成完整的雙人攔網，讓攻擊出手空間受到限制，同時增加突破防線難度。

儘管與勝利擦肩而過，但中華隊仍順利搶下8強門票，針對接下來可能對戰的對手，李元表示順其自然，因為每個國家都很期待對到，「我相信不管遇到誰，我們就是一樣全力以赴去拚。」