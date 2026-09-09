NFL／2026新賽季開幕戰！超級盃對決再現NFL Game Pass就在DAZN

2026 NFL美式足球新賽季正式點燃戰火！全球領先運動娛樂串流平台 DAZN 陪伴全球球迷迎接全新賽季，台灣時間9月10日上午8點20分，開幕戰直接上演上季超級盃對決，由衛冕冠軍西雅圖海鷹坐鎮主場迎戰新英格蘭愛國者。歷經近七個月等待，新賽季從第一戰就火力全開，海鷹踏上衛冕之路，愛國者則帶著復仇氣勢捲土重來。從例行賽、國際賽、季後賽一路到第61屆超級盃（Super Bowl LXI），球迷都能透過DAZN上的NFL Game Pass掌握精彩戰況，不只鎖定話題大戰，更要一路追完整個賽季，成為真正的NFL鐵粉。

海鷹與愛國者開幕戰再交鋒 Darnold、Maye正面對決

開幕戰最大焦點，無疑是西雅圖海鷹 Sam Darnold 與新英格蘭愛國者 Drake Maye 兩大四分衛再度交鋒。Darnold上季率領海鷹一路闖進超級盃並成功登頂，新賽季首戰就在主場接受挑戰；Maye則要再次面對曾讓他吃盡苦頭的海鷹防線，上屆超級盃遭到6次擒殺，這次能否破解防守，將成為愛國者復仇的關鍵。同樣的對手、全新的賽季，一邊要守住王座、一邊要討回失去的冠軍，讓開幕戰就充滿話題與火花。

不只看一場！從直播到Game in 40 NFL原汁原味內容一次追

2026賽季精彩不只開幕戰，今年NFL更安排創紀錄的9場海外例行賽，將戰火帶往四大洲，32支球隊也將展開漫長的季後賽席次爭奪戰，最終目標直指第61屆超級盃。新賽季爭冠版圖充滿變數，除了衛冕軍海鷹挑戰連霸，各隊休賽季歷經陣容洗牌、球星轉隊與傷兵回歸，都牽動聯盟勢力消長；其中備受矚目的 Patrick Mahomes 傷癒後能否再次率領堪薩斯城酋長重返爭冠行列，同樣是本季焦點。漫長賽季沒有寫好的劇本，每一場勝負，都可能成為左右季後賽命運的關鍵轉折。

對台灣球迷而言，追NFL也不一定得整晚守在螢幕前。深受球迷喜愛的 「Game in 40」，將單場重要攻防濃縮至約40分鐘，讓錯過直播的球迷快速掌握戰況；「Sunday in 60」*則以60分鐘一次掌握週日多場賽事的重要時刻。搭配全場重播、濃縮版與短版精華，不論想仔細研究一場比賽，或利用通勤、午休快速補進度，都能依照自己的生活節奏追NFL，時差可以有，精彩不用錯過。

「真鐵粉 場場追」 不只追比分，更要看懂NFL

NFL的魅力不只在達陣瞬間，更在每一次攻防背後的戰術謀略。NFL Game Pass本季帶來更多深度內容，包括每週戰術分析節目 《X's & O's》，以及由前NFL四分衛 Chris Streveler 主持的全新系列 《QB POV》，透過四分衛視角分析各分區球隊的攻防策略。從欣賞精彩傳球，到理解一個Play如何突破防線，讓球迷不只為場上的精彩瞬間歡呼，更能進一步看懂勝負關鍵，感受NFL真正令人著迷之處。

NFL Game Pass就在DAZN，除了完整掌握NFL賽事，更集結NFL RedZone、NFL Network、賽事重播、濃縮精華、原創節目及紀錄片等豐富內容。無論想緊盯多場比賽的達陣時刻、深入了解球星與球隊故事，或重新回味一場經典對決，都能在DAZN平台上找到屬於自己的觀賽方式。，一次享受更豐富、原汁原味的NFL內容，從「看一場」進一步「懂一季」。

真正的NFL鐵粉，熱情從來不只留給開幕戰與超級盃。每週等待支持的球隊上場、為一次達陣歡呼、為最後幾秒的逆轉屏息，甚至與世界另一端的球迷為同一支球隊瘋狂，都是NFL獨有的觀賽文化。DAZN希望透過NFL Game Pass，讓更多觀眾從一場比賽開始認識NFL、找到自己支持的球隊，進而投入整個賽季，與全球球迷共享每一個值得熱血的時刻。2026 NFL新賽季，精彩不只一場，熱血更要一路追到底！