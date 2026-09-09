路跑／接力賽改為10K、半馬 亞瑟士路跑賽明年宜蘭開跑

運動品牌ASICS秉持「Sound Mind, Sound Body」的品牌精神，長期持續鼓勵大眾透過運動感受身心正向改變，更將理念延伸至年度跑步盛事「ASICS RUN」，2027年的賽事將於明年2月21日在宜蘭運動公園登場，明天中午12點起開放報名。

ASICS RUN 2027亞瑟士路跑賽全面升級賽事規模與組別規劃，共設置10K和21K半馬雙組別，號召3500名跑者齊聚宜蘭。賽道自宜蘭運動公園出發，整體路線平坦，沿途盡覽蘭陽平原景緻，21K半馬組別更有機會可遠眺龜山島，並設置配速員陪伴跑者穩定掌握節奏，挑戰個人最佳成績。

本屆ASICS RUN由過往接力形式調整為10K、21K雙組別，參賽規模擴大至3500人，其中10K組預計2000人、21K組預計1500 人，提供不同程度跑者更多元的挑戰選擇。為進一步提升跑者參賽體驗，賽事亦依不同組別規劃專屬品牌好禮，包含賽事服飾、鞋袋、跑帽、運動襪等貼近跑者需求的實用品項。

除了賽事本身，ASICS 亦將規劃結合宜蘭在地特色的賽前活動，讓跑者在迎接賽事挑戰之餘，感受更多宜蘭在地魅力。