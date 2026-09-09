快訊

大解放？20歲Elly曬比基尼辣照 釣出小S急留言：不用先問媽媽？

金曲歌王現身助選！退休警殺出選里長 前妻竟是歌后

中職／龍隊回應吉力吉撈不當行為 「造成不良示範謹此致歉」

聽新聞
0:00 / 0:00

體操選手潘采宸、李佳蔚「被棄賽」 阿嬤哭訴：為什麼不給她機會？

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
立委徐富今天開記者會為體操選手潘采宸、李佳蔚發聲，要求運動部究責。記者潘奕言／攝影
立委徐富今天開記者會為體操選手潘采宸、李佳蔚發聲，要求運動部究責。記者潘奕言／攝影

體操選手潘采宸、李佳蔚取得今年荷蘭鹿特丹世界競技體操錦標賽參賽機會，卻被體操協會在未告知選手及教練的情況下回覆放棄。立委徐富今天開記者會為選手發聲，采宸的阿嬤聲淚俱下控訴體協「為什麼不給她機會？她這麼辛苦！」

記者會包括立委徐富癸、律師程耀樑、運動部專委周德倫、屏東縣體發中心主任黃柏翰、教練邱意婷、潘采宸的阿嬤蔡玉華、李佳蔚的媽媽郭寶玉，及屏東縣體育會、屏東縣家長協會、屏東縣體操委員會人員出席。

采宸的阿嬤哭著說，她從采宸小時候就每天載著她從內埔到屏東市練體操，每天練完回家還要寫功課。她起得比別人早、睡得比別人晚，練到身體大大小小的傷，她都懷疑這樣對采宸究竟好不好。現在好不容易有出國比賽的機會卻被弄掉，真的很痛心。

教練邱意婷表示，選手甚至沒有被問過一句「要不要去」，就連她8月27日主動聯繫協會詢問時，仍不知道資格早已遭到放棄，真的無法接受。她質疑，若協會主張程序來不及，就應提出具體依據說明，「為什麼連詢問選手意願的電話都沒有？」

徐富癸指出，秘書長依據什麼權限，可以單獨替選手放棄世錦賽資格？運動部應調閱協會章程、分層負責表、選訓規定及完整決策紀錄，查明秘書長是否具有單獨決定放棄參賽的權限，「如果有權，就把授權依據拿出來；如果沒有權，就必須追究責任。」

屏東縣政府現已委託律師程耀樑協助本案，他說，目前最重要的是釐清當天究竟發生什麼事，會要求協會完整公開FIG通知信件、回覆內容及雙方往來紀錄，並交代接獲通知後的完整處理程序。

他說，本案不能只由協會而應由運動部獨立調查，依「國民體育法」第33條及第43條，針對協會是否涉及重大違反法令情事依法處置。後續將持續協助選手及教練，視調查結果提出相關告訴、告發，並循申訴或仲裁程序尋求救濟。

徐富癸除了要求釐清協會秘書長與相關人員責任，未來也要建立重大國際賽事資格的緊急處理制度，並保障選手及教練知情並表達意願。他說，今天適逢國民體育日，更要檢視體育制度是否真正把選手放在第一位，不能再讓任何選手還沒踏上賽場前，就因別人決定失去參賽機會。

立委徐富今天開記者會為體操選手潘采宸、李佳蔚發聲，教練邱意婷質疑「為什麼連詢問選手意願的電話都沒有？」記者潘奕言／攝影
立委徐富今天開記者會為體操選手潘采宸、李佳蔚發聲，教練邱意婷質疑「為什麼連詢問選手意願的電話都沒有？」記者潘奕言／攝影

立委徐富今天開記者會為體操選手潘采宸、李佳蔚發聲，采宸的阿嬤聲淚俱下控訴體協「為什麼不給她機會？」記者潘奕言／攝影
立委徐富今天開記者會為體操選手潘采宸、李佳蔚發聲，采宸的阿嬤聲淚俱下控訴體協「為什麼不給她機會？」記者潘奕言／攝影

立委徐富今天開記者會為體操選手潘采宸、李佳蔚發聲，與采宸的阿嬤對話。記者潘奕言／攝影
立委徐富今天開記者會為體操選手潘采宸、李佳蔚發聲，與采宸的阿嬤對話。記者潘奕言／攝影

阿嬤 體操協會 徐富癸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

屏東體操選手遭放棄世錦賽資格 徐富癸要求究責

體協亂操作屏東2體操女將無緣世錦賽 周春米發文要求徹查失職

國小體育班逐步落日 不再新設

亞運拳擊／奧運奪金後曾考慮退休！ 林郁婷決定續戰：用表現回應質疑者

相關新聞

路跑／接力賽改為10K、半馬 亞瑟士路跑賽明年宜蘭開跑

運動品牌ASICS秉持「Sound Mind, Sound Body」的品牌精神，長期持續鼓勵大眾透過運動感受身心正向改變，更將理念延伸至年度跑步盛事「ASICS RUN」，2027年的賽事將於明年2月21日在宜蘭運動公園登場，明天中午12點起開放報名。

體操選手潘采宸、李佳蔚「被棄賽」 阿嬤哭訴：為什麼不給她機會？

體操選手潘采宸、李佳蔚取得今年荷蘭鹿特丹世界競技體操錦標賽參賽機會，卻被體操協會在未告知選手及教練的情況下回覆放棄。立委徐富今天開記者會為選手發聲，采宸的阿嬤聲淚俱下控訴體協「為什麼不給她機會？她這麼辛苦！」

屏東體操選手遭放棄世錦賽資格 徐富癸要求究責

屏東體操選手潘采宸、李佳蔚未經告知，遭中華民國體操協會放棄世錦賽參賽機會。民進黨立委徐富癸今天偕同選手家屬召開記者會，要...

運動部難杜絕性平事件 運動員缺乏保障

民團9日指出，運動部升格後性平機制仍不足，運動員申訴與吹哨保障薄弱，呼籲儘速修法，並擴大調查涉性平案件及建立獨立評估機制。

放棄世錦賽遞補爭議 體操協會聲明：實測得分未達國家隊出賽專業標準

我國體操選手李佳蔚、潘采宸日前取得2026年世界體操錦標賽遞補資格，不過在體操協會未詢問選手意願下主動放棄遞補引發爭議，今天體操協會也透過聲明說明權責劃分與事件時序，並強調經對照「2025-2028周期體操評分規則」與現行賽事（2026亞運會、2026亞錦賽及2025世錦賽）之一貫國手選拔標準，無論是依照高標亦或低標門檻評估，兩位選手之實測得分仍具相當差距，客觀上未達國家代表隊出賽之專業標準，故經實質評估後不予派員參賽，但體操協會也承諾將會針對後續制度進行優化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。