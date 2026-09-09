體操選手潘采宸、李佳蔚「被棄賽」 阿嬤哭訴：為什麼不給她機會？

體操選手潘采宸、李佳蔚取得今年荷蘭鹿特丹世界競技體操錦標賽參賽機會，卻被體操協會在未告知選手及教練的情況下回覆放棄。立委徐富今天開記者會為選手發聲，采宸的阿嬤聲淚俱下控訴體協「為什麼不給她機會？她這麼辛苦！」

記者會包括立委徐富癸、律師程耀樑、運動部專委周德倫、屏東縣體發中心主任黃柏翰、教練邱意婷、潘采宸的阿嬤蔡玉華、李佳蔚的媽媽郭寶玉，及屏東縣體育會、屏東縣家長協會、屏東縣體操委員會人員出席。

采宸的阿嬤哭著說，她從采宸小時候就每天載著她從內埔到屏東市練體操，每天練完回家還要寫功課。她起得比別人早、睡得比別人晚，練到身體大大小小的傷，她都懷疑這樣對采宸究竟好不好。現在好不容易有出國比賽的機會卻被弄掉，真的很痛心。

教練邱意婷表示，選手甚至沒有被問過一句「要不要去」，就連她8月27日主動聯繫協會詢問時，仍不知道資格早已遭到放棄，真的無法接受。她質疑，若協會主張程序來不及，就應提出具體依據說明，「為什麼連詢問選手意願的電話都沒有？」

徐富癸指出，秘書長依據什麼權限，可以單獨替選手放棄世錦賽資格？運動部應調閱協會章程、分層負責表、選訓規定及完整決策紀錄，查明秘書長是否具有單獨決定放棄參賽的權限，「如果有權，就把授權依據拿出來；如果沒有權，就必須追究責任。」

屏東縣政府現已委託律師程耀樑協助本案，他說，目前最重要的是釐清當天究竟發生什麼事，會要求協會完整公開FIG通知信件、回覆內容及雙方往來紀錄，並交代接獲通知後的完整處理程序。

他說，本案不能只由協會而應由運動部獨立調查，依「國民體育法」第33條及第43條，針對協會是否涉及重大違反法令情事依法處置。後續將持續協助選手及教練，視調查結果提出相關告訴、告發，並循申訴或仲裁程序尋求救濟。

徐富癸除了要求釐清協會秘書長與相關人員責任，未來也要建立重大國際賽事資格的緊急處理制度，並保障選手及教練知情並表達意願。他說，今天適逢國民體育日，更要檢視體育制度是否真正把選手放在第一位，不能再讓任何選手還沒踏上賽場前，就因別人決定失去參賽機會。

立委徐富今天開記者會為體操選手潘采宸、李佳蔚發聲，教練邱意婷質疑「為什麼連詢問選手意願的電話都沒有？」記者潘奕言／攝影

立委徐富今天開記者會為體操選手潘采宸、李佳蔚發聲，采宸的阿嬤聲淚俱下控訴體協「為什麼不給她機會？」記者潘奕言／攝影