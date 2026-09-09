屏東體操選手遭放棄世錦賽資格 徐富癸要求究責

屏東體操選手潘采宸、李佳蔚未經告知，遭中華民國體操協會放棄世錦賽參賽機會。民進黨立委徐富癸今天偕同選手家屬召開記者會，要求運動部調查協會決策過程、究責相關人員。

屏東體操選手潘采宸、李佳蔚取得今年10月荷蘭鹿特丹世界競技體操錦標賽參賽機會，卻遭中華民國體操協會在未告知選手及教練情況下，逕自回覆國際體操總會（FIG）放棄參賽。

今天適逢國民體育日，徐富癸召開記者會表示，依體操協會公告，8月20日收到FIG通知後，當天下午即由秘書長決定回覆「不參賽」，當時距離期限仍有超過12小時。協會以「無法於期限內完成法定程序」為由放棄，究竟是哪一道程序無法完成，秘書長又依據什麼權限可以單獨替選手放棄世錦賽資格，都必須說清楚。

徐富癸表示，行政程序來不及，應該想辦法解決程序，而不是直接解決選手參賽資格。運動部應調閱體操協會章程、分層負責表、選訓規定及完整決策紀錄，查明秘書長是否具有單獨決定放棄參賽權限，「如果有權，就把授權依據拿出來；如果沒有權，就必須追究責任」。

潘采宸的阿嬤在現場聲淚俱下表示，孫女訓練13年來，她每天騎車1個多小時接送，為避免孫女因疲累在後座睡著，到小學4年級前甚至拿布巾綁著。潘采宸膝蓋曾開過3次刀，腳痛還有辦法拿到積分相當不易，一路走來辛苦，為何不給孩子一個機會。

針對運動部將此案列入116年度經費補助缺失紀錄，教練邱意婷表示，擔心體操協會補助減少，結果又是選手承擔後果。希望這件事最後不要一篇公告、一句道歉就結束，而是換來一個把選手權益放第一位的協會，以及公開透明的決策機制。

受屏東縣政府委託協助本案的律師程耀樑表示，本案不能只由體操協會自行調查，運動部應進行獨立調查，並依國民體育法相關規定，針對協會是否涉及重大違反法令情事依法處置。他後續將持續協助選手及教練，視調查結果提出相關告訴、告發，並循申訴或仲裁程序尋求救濟。