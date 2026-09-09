運動部難杜絕性平事件 運動員缺乏保障

「體育署雖升格運動部，但性平卻未跟著進步，應建立獨立評估機制！」台灣好事協會等民團9日召開記者會指出，運動部面對性平議題，至今只有依行政院要求「成立運動性平小組」，但對於運動員申訴權益仍缺少保障，導致運動員還被網民出征，運動部應儘速修法、提出改善方案。

騷擾防制通報困難

現場也邀請彰化羅姓攀岩教練猥褻案的受害者出席。該教練雖然因違反《兒少權益法》及《刑法》強制猥褻罪二審被判刑，但羅男在一審判決確認後，至今仍在攀岩場接觸及指導學生攀岩，讓受害者相當不滿。人本基金會要求該教練應停止授課、政府要擴大調查、合作學校也該主動清查。

運動好事協會執行長劉柏君表示，自2016年教育部體育署發布《推廣女性參與體育運動白皮書》至今整整十年，基層運動環境中的權力失衡、騷擾防制通報困難、女性參與及決策權低落等問題依然層出不窮。但回顧升格後的運動部面對性平議題，至今依然只有依行政院要求「成立運動性平小組」，而會議討論內容更與運動性平幾乎毫無關係。

保障運動員權益

女足球員工會祕書長焦佳弘指出，運動部近期所提出的《國民運動法》為是運動部在下一個世代推展體育運動之根本大法，但遺憾的是，在本次運動部主導的修法草案說明中，對於建立友善性別運動環境、確保各級運動組織落實性平機制等關鍵法制要求，幾乎全數交白卷。

「運動部雖然升格，各類單項協會仍漠視運動員權益！」焦佳弘強調，相關事件非但未見改善，反而接連爆發。更令人憂心的是，近期社群網路上甚至開始出現對少數敢於站出來爭取權益、為不公發聲的運動員進行檢討、出征與輿論撻伐的惡質現象。

焦佳弘說，運動部雖大力推動「運動員委員會」，但在缺乏配套的狀況下，目前機制缺乏獨立性與強制力，也無力保護選手，更遑論最讓人擔心隨之而來的「秋後算帳」、排擠甚至封殺問題。如果體制無法提供吹哨者與發聲選手實質的實質庇護，不只會加深寒蟬效應，更會讓所有改革口號都淪為空談。

教導兒少要工作證

民進黨立委張雅琳也指出，羅姓教練的受害者隨著許多人出面指證而愈來愈多，教育局處應擴大調查；另外，雖然不適任教練被學校撤銷，但教練自己出去開私人的訓練或工作室，各界很難查詢，行政院草案有將「不適任教練」的公告機制納入值得肯定，但若教練沒有證照的話還是很難追蹤，呼籲政府未來還是要設計「兒少工作證」，教學工作需要接觸兒少者都要申請。

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