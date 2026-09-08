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桌球／林昀儒爆冷敗法國小將寇頓 WTT澳門冠軍賽止步首輪
WTT澳門冠軍賽今天進行的男單首輪32強，世界排名第6的桌球台灣一哥林昀儒，面對法國18歲新星寇頓，在鏖戰43分鐘後，爆冷以11比5、9比11、11比9、7比11、6比11落敗。
現年25歲、世界排名第6的林昀儒，賽前與世界排名第22的寇頓（Flavien Coton）交手過2次，都在去年，並都由林昀儒獲勝；但有趣的是，寇頓日前才特地到高雄國訓中心移地訓練，順便備戰澳門冠軍賽，期間也曾跟林昀儒對練，沒想到2人首輪就碰頭。
首局前段戰況有些膠著，不過林昀儒在5比4領先時，多次刻意強攻對手中路，寇頓多次反應不及，讓林昀儒連得4分奠定勝基，如願收下首局。
第2局前段雙方仍舊拉鋸，林昀儒在6比6平手時靠著招牌反手擰球連得3分，眼看要拿下，卻被對手連拿5分，中間在9比8領先時也主動喊暫停卻沒用，雙方戰成1比1。
林昀儒在第3局沒有洩氣，輪到他在4比6落後時連得6分，順利以11比9收下，並且取得聽牌優勢；第4局林昀儒開賽就取得4比0領先氣勢大好，結果寇頓放開來打，多次左右邊大角度吊動，一口氣連得8分逆轉戰局，雙方又戰成平手。
決勝第5局，寇頓趁勢開局打出8比1攻勢，林昀儒這段期間不但反手擰球機會不多，正手拍手感也不好，回球頻頻出界，最終寇頓就靠著一記遠台的反手拍，讓林昀儒回球出界，順利收下比賽勝利。
在林昀儒爆冷止步首輪後，台灣男單還有明天出賽的馮翊新將對上斯洛維尼亞選手約吉奇（DarkoJorgic）；10日則是17歲小將郭冠宏要對上德國好手杜達（Benedikt Duda）。
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